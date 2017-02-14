「我一定會娶你」 情人節台灣燈會最佳告白

來自桃園的郤威瑞，向交往6年的女友郭宜靜承諾，我一定會娶你回家。（記者廖淑玲攝）

2017-02-14 20:38

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「我一定會娶你」！今天是情人節，台灣燈會燈區浪漫破表，今晚主燈區安排一系列活動邀遊客一起來參與，勇於向心愛的人告白就送玫瑰花。來自桃園的郤威瑞，向交往6年女友郭宜靜承諾「我一定會娶你回家」，女友也嬌羞回應求婚並熱烈擁吻，浪漫指數破表。

台灣燈會舉辦期間適逢西洋情人節，虎尾主燈區佈置許多浪漫造型的情人花燈，今晚推出系列活動陪伴遊客歡度西洋情人節，對對佳人情定浪漫花燈下。

家住土庫的陳先生感謝結婚3年的太太送給他2個女兒，大方擁抱熱情一吻，感謝太太的辛勞，贏得全場喝采，雲林縣政府新聞處長張凱傑也致贈玫瑰花給持勤員警，感謝他們犧牲陪伴家人的時間，希望把花帶回家送給情人。

今天晚上7點起在虎尾主燈區智慧綠能燈區大排戀戀雲河橋上，雲林縣政府新聞處安排一系列情人節活動，包括燈會代言人「奇萌籽」巾巾相映跳恰恰、玩海帶拳，還開放千名遊客挑戰千人告白，並當場贈送玫瑰花，讓遊客樂不可支，度過甜蜜又浪漫的西洋情人節。

相關影音