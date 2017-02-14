台灣中小企業只能給低薪？ 網友神解析

2017-02-14 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕「一例一休」實施政策已經超過1個月，台灣「勞動力不足」、「普遍低薪」的問題再度引發網友熱烈討論，有網友日前解析「為何台灣很多中小企業只能給出低薪」，精闢的見解獲得許多網友的推崇。

綜合媒體報導，網友日前在PTT解析「為何台灣很多中小企業只能給出低薪」，指出台灣中小企業的3大問題，包括公司缺乏「組織化」，公司的營運只有少數人知道；專業知識有限，多半不會進修、研讀最新技術；無法順應時代的潮流，企業文化和年輕世代格格不入。

網友解析，台灣的中小企業主大多奠基在1960至1980年，現在大多都是中老年人，而除了導致公司生產力不足的3大問題，許多中小企業也正面臨2大殘酷的現況，包括存在著大量的接班危機，不管是管理階級、基層，根本沒有人可以接班；很多企業主仍在用著20、30年前的方法。

網友認為，台灣中小企業的問題，最根本在於企業的生產力沒有提升，「當你在使用20年前的方法，理所當然的，你的生產效率，就是20年前的等級，20年前的生產力的企業，當然只付得起20年前的薪水，這叫天經地義」；網友並指出，以勞動力不足的幌子開放外勞，只是用外勞頂著20年前的薪水，撐到企業主做不動為止，僅此而已。

該位網友對於台灣中小企業的精闢見解，獲得許多網友的推崇，並引發熱烈討論；有網友留言表示「可以說台灣已經浪費了10年、20年的產業人才」，有網友指出「20年前競爭者少，現在市場開放，處境就會愈來愈慘」，還有網友認為，家族把持中小企業也是很大的問題。

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