互動線上語言學習先驅 美籍創辦人獲頒移民署「梅花卡」

2017-02-14 20:30

〔記者王冠仁／台北報導〕來台20多年的美國伊利諾大學語言博士、國立中央大學文學院前院長衛友賢，多年來致力於推動語言與研究，還創立「IWill互動式線上語言平台」，與國際級學者合作，將台灣成功推向國際。

移民署台北市服務站今天代表移民署，頒發梅花卡（外僑永久居留證）給衛，肯定他的專業能力與對台灣的貢獻。

移民署說，衛友賢來台20多年，先後任職國內多所大學，獲得多項國科會獎項。他來在教學過程中，因需要而研究語言資料庫IWill（Intelligent Web-based Interactive Language Learning智慧型網路互動語言學習），發展出一套方便學生學習語言的方式，還成為互動式線上語言學習平台先驅，後來發展成每半年舉辦的「IWill讀挑戰競賽」，每次皆有數以千計的英語學習者參加，帶動英語閱讀的風潮。