冰封合歡山 百景上演換裝秀（圖輯）

合歡山受到寒流影響，一連多日大禹嶺至武嶺間，沿途植物都被冰封，枝幹、樹梢、屋簷及公路護欄也均掛滿冰柱，一眼望去宛如是上百件巧奪天工的冰雕飾品。（圖由太魯閣國家公園管理處提供）

2017-02-14 17:41

〔記者王峻祺／花蓮報導〕合歡山受到寒流影響，自10日入夜後氣溫驟降，山區溫度一度下探零下4度，創下今年入冬以來新低溫，一連多日大禹嶺至武嶺間，沿途山櫻花等植物都被冰封，枝幹、樹梢、屋簷及公路護欄也均掛滿冰柱，一眼望去宛如是上百件巧奪天工的冰雕飾品，令人賞心悅目。

低溫加上水氣充沛，合歡山連續多日都有間歇性下雪，雪線甚至往下飄到海拔約1650公尺地區，雖然雪勢不大，但從台8線中橫公路東端上山的遊客，行經新白楊後，就能看到部分殘雪堆積在樹枝、鐵橋及山壁上。

位於合歡山小風口至合歡山莊、武嶺一帶的冷杉樹幹，還出現各種結晶雪雕霧淞，山區到處都是冰珠、冰柱的美麗冰景，吸引許多遊客趁著交管空檔上山賞雪，太魯閣國家公園也同步記錄下「冰封合歡山」的百景相片，上傳粉絲頁才短短2日，就已吸引7千多人按讚分享。

新城警分局合歡派出所長張文盛說，松雪樓前的賞景廣場一片霧濛濛，能見度低到只能勉強看到前方約2公尺路面，雪季勤務人員拚命吹哨、揮舞紅旗，警示交會車輛放慢速度。

他說，結冰路面自小風口處才開始，從大禹嶺管制點前已加裝雪鍊的車輛，必須行駛約4公里正常路面，若雪鍊未確實拉緊，常會在行經落鷹山莊附近的陡坡時，發生雪鍊脫落卡住輪軸狀況，截至今日已協助多件道路救援。

他強調，由於天氣逐漸回暖，目前僅剩松雪樓至武嶺約1.5公里背陽面的「水晶宮」路段路面仍結冰未退，洛韶工務段暫將大禹嶺管制點移至花蓮、南投交界處，為避免用路人因道路積雪或結冰導致打滑事故，現階段仍會視天候及道路狀況，由公路總局公告開放部分路段或限加掛雪鏈車輛通行。

太魯閣國家公園記錄下「冰封合歡山」的百景相片，上傳粉絲頁才短短2日，就已吸引7千多人按讚分享。（圖由太魯閣國家公園管理處提供）

太魯閣國家公園記錄下「冰封合歡山」的百景相片，上傳粉絲頁才短短2日，就已吸引7千多人按讚分享。（圖由太魯閣國家公園管理處提供）

低溫加上水氣充沛，合歡山連續多日都有間歇性下雪，高山公路沿途滿是美麗雪景。（圖由太魯閣國家公園管理處提供）

合歡山受到寒流影響，自10日入夜後氣溫驟降，山區溫度一度下探零下4度，創下今年入冬以來新低溫，一連多日大禹嶺至武嶺間，山群、植被都被冰封，相當美麗。（圖由太魯閣國家公園管理處提供）

位於合歡山小風口至合歡山莊、武嶺一帶的植栽，出現各種結晶霧淞，山區到處都是冰珠、冰柱的美麗冰景，吸引許多遊客趁著交管空檔上山賞雪。（圖由太魯閣國家公園管理處提供）