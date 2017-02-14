今天西洋情人節 美國學校學生做這件事…

2017-02-14 17:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕今天是西洋情人節，高雄美國學校學生社團Invisible Children Club舉辦情人節愛心氣球義賣活動，共賣出2000顆氣球，義賣所得全數捐助台灣世界展望會「禮物型錄」計畫，支持柬埔寨兒童保護項目；社長黃唯琳說：「這是最具意義的情人節！」

學生張宜家表示，去年12月到柬埔寨金邊參加「世界展望會青年會議」，看到嚴重的城鄉差距，包括離開市區就沒有柏油路，都是泥巴路，探訪展望會服務的計劃區後，就想為柬埔寨兒童做些事情。

因此，張宜家與黃唯琳動員社團成員，策畫情人節愛心氣球義賣活動，希望能幫助展望會在柬埔寨推動終止暴力方案，並讓當地兒童獲得知識與謀生技能，遠離人口販運危機。

黃唯琳指出，雖然不曾與遠在柬埔寨的孩子見面，但希望能貢獻一點力量。