免費提供貼心小物 這位小黃司機讓人揪甘心

小黃司機免費提供各式貼心小物。（圖擷自臉書爆料公社）

2017-02-14 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕 10日起暫停在台灣服務的Uber，或許讓許多搭過的乘客感到可惜，認為Uber各方面都優於計程車，所以搭車只考慮Uber。不過也有愛搭Uber的網友發文表示，最近搭到一台車上備有各式貼心小物的計程車，讓她對台灣小黃重新燃起希望，也感到很窩心。

一名網友在臉書《爆料公社》分享自己近日搭乘小黃的經驗，她表示除了車上乾淨舒適、司機態度親切外，讓她印象深刻的是竟是司機在駕駛座後方掛著寫有「免費提供」的多功能袋，裡面裝有面紙、OK蹦、鏡子、雨衣、濕紙巾等貼心小物，甚至連自拍棒、防蚊液、防曬乳等用品皆有提供，讓她印象深刻。她打趣的詢問司機是否因為車子漏水才準備雨衣，想不到司機卻暖心的說：「有時後會遇到午後雷陣雨，不希望乘客因此淋到雨」。

原PO也指出，司機工作時是穿著西裝，說這是對乘客的尊重，她希望這樣為乘客著想的司機可以被看見，也能讓同業們了解「服務不是將客人伺候得舒服，而是一個小小的舉動卻能溫暖到內心」。

雖然也有網友酸說是「做表面而已」，但原PO認為司機很替客人著想，並表示「或許你不需要他準備的東西，但你別酸，因為這是他對工作的尊重，希望你也可以尊重他。」此話也獲許多網友讚賞，認為應鼓勵服務良好的小黃駕駛，讓這些用心經營的優質小黃司機能繼續保持服務的熱忱。