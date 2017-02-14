快訊明華園愛的波麗路台中登場
免費提供貼心小物 這位小黃司機讓人揪甘心
2017-02-14 17:01
小黃司機免費提供各式貼心小物。（圖擷自臉書爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕 10日起暫停在台灣服務的Uber，或許讓許多搭過的乘客感到可惜，認為Uber各方面都優於計程車，所以搭車只考慮Uber。不過也有愛搭Uber的網友發文表示，最近搭到一台車上備有各式貼心小物的計程車，讓她對台灣小黃重新燃起希望，也感到很窩心。
一名網友在臉書《爆料公社》分享自己近日搭乘小黃的經驗，她表示除了車上乾淨舒適、司機態度親切外，讓她印象深刻的是竟是司機在駕駛座後方掛著寫有「免費提供」的多功能袋，裡面裝有面紙、OK蹦、鏡子、雨衣、濕紙巾等貼心小物，甚至連自拍棒、防蚊液、防曬乳等用品皆有提供，讓她印象深刻。她打趣的詢問司機是否因為車子漏水才準備雨衣，想不到司機卻暖心的說：「有時後會遇到午後雷陣雨，不希望乘客因此淋到雨」。
原PO也指出，司機工作時是穿著西裝，說這是對乘客的尊重，她希望這樣為乘客著想的司機可以被看見，也能讓同業們了解「服務不是將客人伺候得舒服，而是一個小小的舉動卻能溫暖到內心」。
雖然也有網友酸說是「做表面而已」，但原PO認為司機很替客人著想，並表示「或許你不需要他準備的東西，但你別酸，因為這是他對工作的尊重，希望你也可以尊重他。」此話也獲許多網友讚賞，認為應鼓勵服務良好的小黃駕駛，讓這些用心經營的優質小黃司機能繼續保持服務的熱忱。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 疑分手不成 男研究生勒斃大16歲女師
- 全台第一個 佳樂水陸蟹廊道完工
- 賞櫻之旅遇死劫！恩愛夫妻生死兩隔
- 國民黨要求政府 全面檢查遊覽車
- 國5遊覽車事故 金管會：產壽險初估理賠3.3億
- 車沒掛牌違停又藏毒 開賓士男GG了！
- 黑道入黨案 國民黨24中常委明提案查洩密
- 江蕙哀悼遊覽車翻覆亡者 驚恐「怎麼是這樣」
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- 棒球》兒涉嫌殺女友遭逮 經典賽教練緊急返台
- NBA》魔術強森：湖人重建再等5年
- 回鄉弔唁親友 男子返家途中車禍亡
- 下水道施工爆水管 五結監理站對面馬路塌大洞
- 肇禍司機感冒、人不舒服？ 領隊最後訊息曝光
- 惡男召妓亮刀性侵還勒索 高院重判9年8月
- 〈紐約性愛檔案〉C罩杯癡迷男
- 收回中廣頻率受挫 NCC將抗告到底
- 也是翻車被拋飛！ 國1貨車司機頭顱破裂亡
- 遊覽車慘重傷亡外媒關注 BBC：台灣安全標準需改進
- 自由廣場》催生「學術倫理辦公室」
- NBA》金塊變成勇士！ 半場轟16顆3分球平聯盟紀錄
- NBA》雷霆送連24鐵大禮 巫師續當2017年東部最猛球隊
- （嘉義）鹿中竹小公辦民營 張花冠：地方不要就不做
- 男團神交EXID 爽玩比基尼泡泡趴
- 老婆和老闆打麻將 夫持榔頭砸他公司
- 罹難司機早就想離職 胞姊：為了同事和客人才留下
- 建20年未完工 福龍寶塔今法拍
- 遊覽車殘骸內部曝光！ 座椅遭扯斷
- 遊覽車再爆重大事故 前北市交通局長批「國恥」
- 賞櫻遊覽車「腰斬」 乘客遭磨死...屍橫遍野！
- 驚險！國光客運賞櫻專車撞山壁 40乘客無傷
- 去年權證交易戶數 4年來最低
- 日本「吳市」想邀台灣「吳氏」 暢遊軍港
- 國道5車禍 柯文哲：二殯成立緊急中心
- 情人節與北市府聯姻 台電跨界軟體園區創首例
- 雲嘉南農漁會選舉 選他案共38件
- 馬英九洩密案 黃帝穎告發黃世銘做偽證
- NBA》一直吃T很不爽 表弟怒：我都不能做自己
- 華南金：台商資金回籠 台股今年上看1萬200點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：免費提供貼心小物 這位小黃司機讓人揪甘心
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分