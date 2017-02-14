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玉里養鴨場確診H5N6 撲殺3000隻鴨

防疫人員至玉里鴨場進行撲殺。（花蓮縣動植物防疫所提供）

2017-02-14  12:40

〔記者花孟璟／花蓮報導〕玉里一處養鴨場鴨子，經農委會動植物防疫檢驗局確診感染H5N6，今天上午防疫人員大動作前往三民養殖區這處養鴨場進行人道撲殺，由於鴨子數量至少有3000隻，防疫人員身著全套防護衣。

包括疾病管制署、花蓮縣動植物防疫所、花蓮縣衛生局、環保局、警方及消防局、玉里鎮公所清潔隊等今天總動員，上午7點集結在玉里三民這處養鴨場，週邊道路還請警方協助拉起封鎖線封路，防止閒雜人進出；並由防疫人員進行人道撲殺、並在養殖場後方挖出巨坑，將撲殺厚的鴨隻進行焚燒、掩埋。

花縣動植物防疫所表示，本月5日花蓮玉里三民養殖區田間小路，被賞鳥人士拾獲死亡幼鵝，花蓮縣養殖區全面實施移動管制，禁止禽鳥輸出，但在移動管制前就已送往宜蘭屠宰的近4000隻鴨子，昨天檢體化驗報告出爐，確診為H5N6禽流感，因此昨天接獲防檢局通知後，今天上午進行撲殺，該養殖場業主說詞反覆，原本自稱輸出到宜蘭後已「空場」，又翻供還有2000隻鴨，但防疫人員實際現場看數量推測3000隻以上，需等待撲殺結束後才有確實數字。

花蓮縣農業處長羅文龍說，目前管制範圍以該鴨場為中心，半徑5公里內禽場都加強監測，檢測頻度從一個月一次改為半個月一次，必須在3個月內都沒有再發生其他感染才能解除移動管制禁運，而目前也將加強進行環境消毒。

他說，花蓮養鴨業者多採取露天養殖，為避免再有禽鳥被野鳥傳染疫情，雖多次要求業者架設防鳥網，防止養殖禽鳥與野生禽鳥接觸，目前則是要求業者在飼料槽週邊設置圍網，防止野鳥進入飼料槽取食。

防疫人員至玉里鴨場進行撲殺。（花蓮縣動植物防疫所提供）

防疫人員穿上全套防護衣準備進入鴨場。（記者花孟璟攝）

防疫人員穿上全套防護衣準備進入鴨場。（記者花孟璟攝）

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