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同婚議題 陳建仁：正反雙方深層對話很重要

副總統陳建仁10日接受法國《十字架報》專訪，被問到同性婚姻平權法案，他強調，除了保障同性戀者的人權，我們也必須考量台灣的婚姻及家庭制度，而雙方深層對話也非常重要。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-02-14  11:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕副總統陳建仁10日接受法國《十字架報》專訪，被問到同性婚姻平權法案，他強調，「除了保障同性戀者的人權，我們也必須考量台灣的婚姻及家庭制度」，而雙方深層對話也非常重要。

陳建仁表示，台灣對於同性戀者有共識，他們的人權應受到保障，他們有權利去追求自己的人生，並彼此相愛。但最近台灣遭遇同性婚姻議題的重大挑戰，「這不是容易解決的議題」。

陳建仁說，就他所知，全世界有23個國家承認同性婚姻，15個國家承認同性伴侶關係。所以，不同國家認定各異。法國從同性關係到同性婚姻，花了14年。除了人權，還包括義務及利益，例如財產、同居、領養子女，以及其他各種必須處理的權利。

陳建仁指出，立法院的委員會在去年12月26日審查通過民法修正草案，並通過提案，同意併案提送同性婚姻伴侶的特別法。目前，各種可能方案仍在持續討論中，我們尊重立法委員的所有提案。最重要的是，贊成及反對兩方必須坐下來，好好對話，密切討論，表達各自意見。

陳建仁認為，除了保障同性戀者的人權，我們也必須考量台灣的婚姻及家庭制度。台灣是一個非常自由及民主的國家，但是，我們也努力遵守所有人權的法律保障。有些人認為，台灣可能成為亞洲第一個同性婚姻或同性伴侶關係合法化的國家，但是我們還需要進一步討論。在台灣，贊成及反對的力量不相上下。

陳建仁表示，雙方深層對話非常重要。在考慮這個議題時，必須參考剛才所提38個國家的例子。我國的法務部有一份非常完整的報告，針對不同國家的法律進行全面的了解，國外的經驗很重要。但更重要的是，「我們必須在台灣文化和對家庭、婚姻價值的理念脈絡下去考量同性婚姻」。

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