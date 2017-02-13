世大運餐飲僅1家投標 2月18日進行評選

2017-02-13 22:07

〔記者何世昌／台北報導〕去年上網公告招標的世大運餐飲標，因無人投標而流標。為了避免選手餐飲開天窗，今年1月緊急重啟招標。今日下午開標，僅1間廠商投標，預計2月18日針對廠商經歷、履約能力進行評選。

「餐飲供應採購案（含選手村餐廳）」攸關1萬2000餘選手的餐飲、單日至少供餐4萬份；由於食材量大，契作時間長達半年，世大運執委會特將其列為「4大標案」。去年底上網公告招標，標金高達3.2億元、採最有利標，但因無人投標而宣告流標。

餐飲標流標後，世大運執委會分析原因是，餐點須通過藥檢，還要額外供應清真料理，令業者卻步。為了避免選手餐飲開天窗，北市府隨即邀請飯店、團膳等業者座談、溝通，並於今年1月17日重啟招標。

二度招標的餐飲標於今日下午開標，僅1間廠商來投標。世大運執委會表示，2月18日將進行評選，委員將依廠商經歷、履約能力評分；其餘細節不便透露。