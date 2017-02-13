退休警默默送愛心 各方揪團加入好溫馨
2017-02-13 21:52
［記者廖雪茹／新竹報導］好事傳千里！新竹縣警察曾宏鈞退休後成立「寒冬送暖愛心團」，默默地關懷弱勢社福機構，沒想到愛心像漣漪般擴散，今天匯聚了「玄武壇愛心團」、「熱情活力義廚團」等團體志工，共同為寧園安養院的長輩們，提供義剪、愛心餐和捐贈物資，驗證了「拋磚引玉」這句話。
曾宏鈞101年十月自縣警局交通隊組長退休，同年12月，即與另3個家庭成立「寒冬送暖愛心團」；他說，起初4戶每月定期捐1000元，買白米等物資捐贈德蘭兒童中心，希望發揮微薄力量關心弱勢，沒想到經由網路傳佈，親友們自發性加入，迄今共60戶家庭、約100多人參與，關懷對象也擴大到世光教養院等社福機構。
因曾宏鈞本身也擔任湖豐國際同濟會會長，許多成員得知後也熱心參與。愛心團在2年多前開始關懷寧園安養院，每年捐贈寧園約20萬元的紙尿布等物資，今天又送來一批生活必需品。「玄武壇愛心團」團長羅翊誠獲悉該活動，也主動加入串聯，還邀請了「Z83北大店」提供義剪服務，以及「熱情活力義廚團」辦愛心餐會。
義廚團是在去年2月創立，成員主要來自中部知名飯店的資深主廚，像是團長陳宗佑本身就是涵碧樓的中餐副主廚；他說，許多廚師很有愛心，但不知如何做起，成立義廚團後，大家發揮專長義務為弱勢做菜，覺得很開心。
義廚團首度跨足新竹縣，原以為春假剛過召集不易，沒想到有20名廚師報名參加，其中最遠的來自雲林虎尾。今天一早，廚師們採買食材後，就捲起衣袖分工合作，精心準備清蒸石斑、糯米甜點等8道適合長輩食用的美食，在下午4點席開10桌，讓長輩也能享用五星級的健康料理。
看到各團體不分彼此的愛心串聯，寧園院長段雷好感動，逐一頒發感謝狀，長輩們也上台表演歌舞，感謝熱心志工自各地趕來陪伴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日紅燈區禁拍照 制服爆乳妹全被Google街景曝光
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 國3連環車禍！5車追撞4人傷 回堵10公里
- 11處榮家 開放民眾自費安養
- 13農友相揪復耕宜蘭豆 自釀醬油
- 「小班弟」英國奧斯卡再稱帝 萊恩葛斯林突缺席
- 公司擋路怒退團 韓偶像刪光團體貼文「令我難受」
- 網紅重達130公斤切胃 醫生將鐵塊留肚內引病危
- Rain、金泰希現身葛萊美朝聖 夫妻倆變身小歌迷
- 低薪、「吃人肉」不堪壓榨 22歲女星宣布出家
- 人生崩壞！英樂透最年輕得主擬告樂透商
- 〈50 Plus〉女兒與父親
- 小英哪裡做得最好？ 陳菊：年金改革與兩岸關係
- 男子騎車天冷體力不支自撞摔倒，警方即刻救援
- 吸安後太亢奮 熬夜聊天睡到日上三竿被逮
- 周蕙有ＸＸ相伴 願忍「女版蘇永康」封號
- 受傷警︰他像發狂鬥牛
- （影音）張孝全那裡跑出來 鄭秀文看不慣出剪喀擦
- 2/13重要財經新聞一覽
- NBA》公牛主力缺陣 遭灰狼痛宰大輸28分
- 農漁會選舉 台東已有6件分案調查
- 情人節前跳出來 溫昇豪曝與妻22年感情沒變原因是...
- 女調查官侵占男友錢 判賠503萬
- 考試院副院長人事同意權 立院24日投票
- 當臨演得知票房落後 柯文哲：別說是我演得不好
- 花蓮–香港包機奏效 再向韓、日叩關
- 粉碎情人節遊行
- 書劍集》川普的德州撲克戲法
- NBA》滿場球迷怒噓KD 格林：球迷就像前女友
- 罹舌癌學腹語重生 售車高手助癌友
- 威力彩、今彩539 開獎囉！
- 大聯盟春訓今起跑 台將F4蓄勢待發
- 2個女兒作證 媽曾傳裸照給小王
- 網傳淡水出現「開車門怪客」 真相是…
- 〈熱門族群〉報價驚驚漲 塑化股首季財報靚
- 退團仍義氣挺「血汗」寫真 晨翔：大家努力的成果
- 社區購書 市圖今年編500萬補助
- 時力徐永明提修法 開放法庭直播
- MLB》小熊尋求衛冕 春訓加強守備
- 自認年度最佳專輯獎應給碧昂絲 愛黛兒把獎座掰2半
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：退休警默默送愛心 各方揪團加入好溫馨
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分