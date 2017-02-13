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退休警默默送愛心 各方揪團加入好溫馨

2017-02-13  21:52

［記者廖雪茹／新竹報導］好事傳千里！新竹縣警察曾宏鈞退休後成立「寒冬送暖愛心團」，默默地關懷弱勢社福機構，沒想到愛心像漣漪般擴散，今天匯聚了「玄武壇愛心團」、「熱情活力義廚團」等團體志工，共同為寧園安養院的長輩們，提供義剪、愛心餐和捐贈物資，驗證了「拋磚引玉」這句話。

曾宏鈞101年十月自縣警局交通隊組長退休，同年12月，即與另3個家庭成立「寒冬送暖愛心團」；他說，起初4戶每月定期捐1000元，買白米等物資捐贈德蘭兒童中心，希望發揮微薄力量關心弱勢，沒想到經由網路傳佈，親友們自發性加入，迄今共60戶家庭、約100多人參與，關懷對象也擴大到世光教養院等社福機構。

因曾宏鈞本身也擔任湖豐國際同濟會會長，許多成員得知後也熱心參與。愛心團在2年多前開始關懷寧園安養院，每年捐贈寧園約20萬元的紙尿布等物資，今天又送來一批生活必需品。「玄武壇愛心團」團長羅翊誠獲悉該活動，也主動加入串聯，還邀請了「Z83北大店」提供義剪服務，以及「熱情活力義廚團」辦愛心餐會。

義廚團是在去年2月創立，成員主要來自中部知名飯店的資深主廚，像是團長陳宗佑本身就是涵碧樓的中餐副主廚；他說，許多廚師很有愛心，但不知如何做起，成立義廚團後，大家發揮專長義務為弱勢做菜，覺得很開心。

義廚團首度跨足新竹縣，原以為春假剛過召集不易，沒想到有20名廚師報名參加，其中最遠的來自雲林虎尾。今天一早，廚師們採買食材後，就捲起衣袖分工合作，精心準備清蒸石斑、糯米甜點等8道適合長輩食用的美食，在下午4點席開10桌，讓長輩也能享用五星級的健康料理。

看到各團體不分彼此的愛心串聯，寧園院長段雷好感動，逐一頒發感謝狀，長輩們也上台表演歌舞，感謝熱心志工自各地趕來陪伴。

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  • 寒冬送暖愛心團等團體不分彼此的串聯，今天送愛到寧園安養院，院長段雷（左一）頒發感謝狀給團長曾宏鈞（左二）等人。（記者廖雪茹攝）

    寒冬送暖愛心團等團體不分彼此的串聯，今天送愛到寧園安養院，院長段雷（左一）頒發感謝狀給團長曾宏鈞（左二）等人。（記者廖雪茹攝）

  • 在「玄武壇愛心團」的邀請下，「熱情活力義廚團」20名廚師今天齊聚寧園安養院辦愛心餐會，讓長輩們也能享用五星級的健康料理。（記者廖雪茹攝）

    在「玄武壇愛心團」的邀請下，「熱情活力義廚團」20名廚師今天齊聚寧園安養院辦愛心餐會，讓長輩們也能享用五星級的健康料理。（記者廖雪茹攝）

  • 「熱情活力義廚團」辦愛心餐會的成員主要來自中部知名飯店的資深主廚，大家發揮專長義務為弱勢做菜，覺得很開心。（記者廖雪茹攝）

    「熱情活力義廚團」辦愛心餐會的成員主要來自中部知名飯店的資深主廚，大家發揮專長義務為弱勢做菜，覺得很開心。（記者廖雪茹攝）

  • 寧園安養院的長輩們，今天享用熱情活力義廚團精心料理的五星級健康美食。（記者廖雪茹攝）

    寧園安養院的長輩們，今天享用熱情活力義廚團精心料理的五星級健康美食。（記者廖雪茹攝）

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