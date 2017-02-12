吳澤成取消違規農舍房屋稅加價 農友怒批民進黨

宜蘭代理縣長吳澤成宣佈，今年將取消違規農舍房屋稅加價，以維護公平，不傷及無辜。（記者簡惠茹攝）

2017-02-12 23:23

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長吳澤成宣佈，今年將取消違規農舍房屋稅加價，以維護公平，不傷及無辜。捍衛農地價值的農友們群起激憤，農友怒批，這樣對農地農用的人才是不公平，逼大家對民進黨失望。

「太失望了，嚴厲譴責。」宜蘭縣水稻蔬菜農，同時也是綠黨中執委的吳紹文表示，取消房屋稅加價，這樣對守法的人才是不公平，房子違規當然要加稅，讓不守法的人負擔更多違規成本，現在取消以後，農地農用的人和不守法的人繳一樣的稅，這樣合理嗎？這是宜蘭人要的永續的價值嗎？宜蘭縣民的眼睛是雪亮的，民進黨還要在宜蘭選嗎？

「取消加價房屋稅，對真農民當然不公平。」宜蘭老農吳慶鐘說，非農用的房屋，不可以跟我們真農民繳一樣的稅，不是農民卻可以享受，不覺得很奇怪嗎？如果沒有農用，房屋本身有違規，就應該加稅才公平。

守護宜蘭工作坊發起人李寶蓮指出，當然表示遺憾，一個政策這樣搖擺不定，是給公民很糟糕的示範，我們只能期待林聰賢上任後能不能在中央發揮，負起責任。

宜蘭縣政府的態度，宜蘭縣議員薛呈懿認為就是在避談農業政策，她說，一縣之長應該勇於捍衛核心價值，而不是單純談論制度和法令，單從稅制來說，吳澤成的解釋有道理，可是從農業政策來說，卻是有點消極，如果不加價房屋稅，那宜蘭縣政府敢拆違規農舍嗎？敢對他們開罰嗎？因為民意導向而不敢談農地農用，對縣政發展不是好事。

「取消才是合理合法。」宜蘭縣議會議長陳文昌當初並不支持違規農舍的房屋稅加價，他說，房屋稅應該針對房屋造價、規模大小課稅，違規和繳稅金是兩碼子事，縣政府引用財政部的行政命令，作為加乘課稅的法源依據就過於牽強，議會一直要求縣府檢討，社會大眾也有這樣的聲音，違規使用有相關法令來處理，不需要用加價的方式。