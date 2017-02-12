南苗市場公共安全堪憂 徐耀昌：推動都更
2017-02-12 16:33
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市南苗市場米市街於昨天發生火警，奪走1條人命。縣長徐耀昌今天表示，期許推動都市更新，保障居民、攤商及消費者安全；縣府工商發展處表示，已會同相關局處與地方召開多次協調，短期先以防災為目標，並將於17日邀集周邊里鄰長召開「都市防災宣導會」。
南苗市場為公有零售市場及周邊博愛街、米市街、文昌街等攤商組成的南苗攤販集中區，已有60多年歷史，為苗栗市最大的傳統零售商區。
該地區建物老舊，加上道路狹窄、攤商林立，近3年來數度發生火警，造成一對姨甥於104年不幸命喪火窟，昨天又奪走1名獨居老翁生命，公共安全堪慮。
徐耀昌今天到禮儀社慰問老翁家屬，致贈2萬元慰問金，除指示消防局加強防火宣導，並呼籲家戶注意防範火災；他也希望苗栗市的老舊房屋，將來能夠辦理都更，縣府也會做好事前宣導，以改善環境，塑造形象商圈，增進住宅安全。
市公所考量當地建築老舊、巷道狹窄，16年前曾邀請縣府與市場攤商、住戶開會研商，計畫推動都市更新，但地方意願不高，使得都更計畫難以推行。
縣府工商發展處長黃智群說，雖都更難行，但南苗市場商圈住商居民及消費民眾的安全不能等，已多次邀集台電、消防局、市公所、當地里長及南苗市場管理協會等，先就短期的防災目標，進行檢討。
黃智群說，檢討項目包包括劃設救災道路標線、爭取住警器補助、添購滅火器、辦理消防演練等，並請台電公司針對地區內電線雜亂及銜接錯置部分協助處理，以減少災害發生及提高救災效率。
黃智群說，各單位已將資料統整完成，將於17日晚間於玉苗里活動中心，召開「都市防災宣導會」，邀請里、鄰長參與，建立防災體系。會中也將提出都更計畫討論，期許能徹底改善南苗市場商圈的整體環境。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 日本人為何愛來台灣？旅居日本的他透露3大原因
- 「月亮杯」上市倒數 婦科醫：2類人不推薦使用
- 「腸躁症病友」 宜自我飲食記錄與調養
- 鹽水萬炮齊發 6人受傷
- 《健康聚寶盆》 眼袋手術前 要檢查「視力淚液眼壓」
網友回應
熱門新聞
- 離婚1個月搭富豪 柯建銘前媳婦坦言就愛高富帥
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 想變成Angelababy 辣模整形失敗鼻子向左歪
- 《自由廣場》雲林子弟的自卑與自豪
- 還不出母開刀費 孝子慘遭凌虐
- 前途一片光明竟閃退 《瘋狂假面》女星驚爆出家
- 馬郝聯手？馬辦發言人徐巧芯兼任郝發言人
- 客家掃墓時節到 苗市傳公墓火警
- 李奧納多好威！讓化石燃料投資者集體撤資81兆
- 北韓今早發射飛彈 川普的反應竟是...
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 載史迪奇撞護欄3傷 這回「痛車」真的好痛！
- 殃及無辜？1孕婦身亡 全鎮撲殺汪星人
- CBA》被鎖喉超不爽 周琦出拳爆打哈達迪（影音）
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Democracy movement exhibition launched
- 少子化 龍德廟丁雞賽變丁雞展
- NBA》回敬雷霆迷嘲諷 柯瑞「杯子蛋糕」穿上身
- 中信熱身賽 楊志龍情境演練過關
- 橫衝直撞傷2警2路人 瘋狂司機：我要大開殺戒！
- 談國民黨經費困難 洪秀柱：我好像丐幫幫主
- 合歡山路面結冰 限加掛雪鏈車通行
- 時隔3年B1A4下月撲台 演唱會送擊掌福利
- NBA》最愛的人傷我最深 魏少、KD場上火爆互噴（影音）
- 同行相忌 攤商雙方扭打2送醫
- 找徐巧芯出任發言人 郝龍斌直言她「很美」
- 台東元宵遶境 40家廟宇散播熱力
- 川普上任後第一次 北韓今晨試射彈道導彈
- 錢柏渝心疼愛貓 斷不開前男友
- 《自由廣場》總統以九種語言致謝的意義
- 新軍事戰略調整 今年漢光演習只兵推不實兵
- 學生傳LINE借3萬 暖師匯款救急險遭騙
- 斷開「被姦專業戶」閃嫁美國 女星衰捲詐騙案
- 客庄尖炮城 屏縣邀今鬥鬧熱
- （影音） 鄭弘儀走春開金嗓 歌聲竟是這樣
- 被台啤摸透 歐布萊恩要命失誤
- 異鄉拍戲收噩耗 男星哀慟錯過爺爺最後一面
- 路跑》最強素人媽媽 年過不惑打趴各路好手奪冠
- 翁虹當婆婆了 一哭二鬧三上吊快崩潰
- 莎莎節目中怒飆髒話 新住民全傻了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南苗市場公共安全堪憂 徐耀昌：推動都更
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分