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天壤之別？ 德國麥當勞套餐質感打趴台灣......

謝榮雅PO出在德國吃麥當勞的套餐照，笑稱自己「長期被台灣的麥當勞壞了品味」。（圖擷取自謝榮雅臉書頁）

2017-02-12  14:37

〔即時新聞／綜合報導〕富奇想董事長謝榮雅在臉書上分享他在德國麥當勞用餐的照片，同樣是麥當勞，德國的套餐卻包裝的超精美，乍看之下認不出來是麥當勞！

謝榮雅打趣的說：「今天吃早餐時候才驚覺我長期被台灣的麥當勞壞了品味。」網友們看了以後紛紛留言表示「真的差很多」！不過，也有人說：「品味要用錢買 台灣的一定也相對便宜吧。」

原來，圖中的套餐是國外麥當勞所推出的The signature-collection系列，有別於以往大家心目中的經典套餐。

麥當勞在國外有SIGNATURE系列，不同於舊有的產品。（圖擷取自英國麥當勞網站）

這個系列的套餐讓人耳目一新。（圖擷取自網路）

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