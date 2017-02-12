為多抽石門水庫泥淤 13沈澱池增加容量

北水局把握枯水期加強清淤，以「土壤加勁工法」使用「地工織布」和就地利用乾燥的淤泥進行。（記者李容萍攝）

2017-02-12 14:20

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫水情吃緊，截至今天下午1時的水位於234.88公尺，蓄水量62.33％，經濟部水利署北區水資源局趁著枯水期想盡辦法抽泥，且採用沈澱池清淤新工法，避免閘門被淤泥堵塞，汛期間也能增加蓄水量，減少在沈澱池的置放時間。

北水局局長邱忠川表示，抽泥船在大壩進水口閘門附近，每年抽泥40萬立方公尺，送到水庫下游的13座沈澱池置放一到二年時間，淤泥含水量低於30%再由卡車運至台北港作為填方材料。

北水局為了增加沈澱池容量和增加淤泥排水效率，以「土壤加勁工法」使用「地工織布」和就地利用乾燥的淤泥，將沈澱池加高，除了可增加容量，加高後可增加壓密效果，並增加淤泥排水效率，縮短淤泥置放時間，可提高清運到台北港的土方數量，增加水庫抽泥清淤數量，避免閘門被淤泥堵塞。

北水局把握枯水期加強清淤，以「土壤加勁工法」使用「地工織布」和就地利用乾燥的淤泥進行。（記者李容萍攝）