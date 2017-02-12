台東元宵遶境少炮、減音 民怨：好沒fu、文化消失

台東市元宵遶境在今天淩晨12點半結束，設在四維路底的終點公壇今天早上情形。（記者黃明堂攝）

2017-02-12 10:49

［記者黃明堂／台東報導］台東市元宵聯合遶境在今天凌晨12點半結束，台東市長張國洲表示，在時限內完成，且無暴力事件，噪音及垃圾都大減，首辦的改良版遶境，在廟會慶典與環保治安間求得平衡點。

「今年的元宵好沒fu」！不少台東人抱怨今年的元宵遶境不夠熱鬧，2天變1天，隊伍少了，鞭炮少了，傳統文化幾乎消失。

但也有相當多人肯定今年的遶境沒那麼吵，但還是很熱鬧，也有人看到陣頭自律，自我節制路上表演時間，家將成員逞威推趕擋路觀眾時，帶路大哥馬上喝止。

台東市長張國洲上午表示，元宵遶境目標是在今天凌晨1點結束，結果在12點半結束，警方的統計也無暴力事件，街上也沒有堆積大量炮屑，噪音程度大幅下降，整體而言，值得肯定。

張國洲說，元宵遶境在台東市有70年歷史，過去雖然熱鬧十足，但也引發很多負面批判，包括噪音、交通及秩序，差點兒讓傳統遶境在今年中斷；經過改革，雖然跟部分民眾印象中的元宵遶境有些變化，但求得平衡點，才能讓這個傳統文化繼續辦下去。

今天是元宵次日，除了部分廟宇陣頭各自出巡，仍有炮炸寒單爺活動，今晚6點半起在南京路進行陣頭定點表演。