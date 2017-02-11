再次感受強震來襲的恐懼... 維冠受災戶嚇到哭了

2017-02-11 11:56

〔記者王俊忠／台南報導〕去年206震災受困維冠倒樓的洪家益與楊維甯夫妻，今凌晨再次感受強震來襲的恐懼，洪妻說，強震發生後，她與家益都被搖醒，她嚇得哭了，家益在第一時間翻身過來抱住她、頻安慰她說沒事、沒事，但這搖晃驚恐感覺真的跟206很像！

到今上午仍心有餘悸的維甯表示，去年206震災，在維冠大樓住處感覺到強烈搖晃與玻璃、物品撞擊聲，整個人就被撞來撞去，家益要翻身抱她都來不及，她與家益分別受困10與13小時；幸好今天凌晨的地震，家益在第一時間就翻身抱住她。

她坦言，這次地震搖晃時感覺跟206很像，她嚇得哭出來，家益抱著她頻說沒事、沒事；睡在身旁的小兒子也哭了一聲，隨即就睡著了！還好人跟家裡家具物品都沒掉落，有驚無險、平安度過。