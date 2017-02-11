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支持台灣農業！ 義美要用進口貨2倍價購本土黃豆

義美食品宣布，為了支持台灣農業及農民計畫，打算用進口貨的2倍價格，採購台灣本土非基因改造黃豆。（圖取自義美食品臉書）

2017-02-11  09:09

〔即時新聞／綜合報導〕被網友封為「良心企業」的義美食品在臉書上PO文指，為了支持台灣農業及農民計畫，願意用進口貨的2倍價格，採購台灣本土非基因改造黃豆，歡迎願意配合的農民主動聯絡。

義美在臉書PO文表示，農委會農糧署署長陳建斌2016年秋天委託該公司使用「台灣產黃豆、台灣產黑豆」生產「黃豆奶」、「黑豆奶」，雖然出品後售價稍微高一些，但消費者還是很支持、反應很好。

義美強調，因此該公司願意一本30多年來，支持台灣本土農產品、支持農民的初衷，計畫在2017年中，推出使用「台灣產黃豆」生產的「黃豆奶」。義美透露，目前市售「進口 基因改造 黃豆」的價格每公斤約為15元至30元，「進口 非基因改造 黃豆」的價格每公斤約為30元至60元；「台灣產 非基因改造 黃豆」的價格每公斤約為70元至125元。

義美指出，願意以每公斤75元的價格，與台灣農民、農會契作，購買確實適合生產「黃豆奶」的「台灣產非基因改造黃豆」，歡迎有意願合作的農民聯絡。

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