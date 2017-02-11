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南市凌晨規模5.6地震 東區大停電陸續修復 亂傳不實樓倒照 南市啟動電信警察追查送辦 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠 凌晨連3晃全台「震」驚 最大震度台南6級 林全電話關切 賴清德：市府應變中心一級開設
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台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」

2017-02-11  02:18

〔記者黃邦平／台北報導〕台南市11日凌晨1點12分發生芮氏規模5.6地震，不少人半夜被嚇醒；根據中央氣象局測報，台南市區震度高達6級，其次為台南市永康5級，高雄市最高為旗山4級；不過許多網友紛紛在氣象局臉書留言，質疑這個地震的強度絕對不止這樣。

住在高雄的Sunny說，這個地震是上下劇烈震動，感覺比去年2月震倒維冠大樓那次還強烈；不少人手機的地震警報響個不停，多數都是在睡夢中被驚醒。

根據氣象局測報，凌晨1點12分這起規模5.6的地震震央在台南市政府西南方12.2公里近海，深度僅18.4公里，震度以台南市6級最大，其次為永康5級，新化、七股、佳里、善化、高雄旗山都是4級，彰、雲、嘉、屏等縣市最高有3級，其餘都在2級以下。

凌晨1點15分另有一起芮氏規模4.2餘震，同樣在台南市西南方外海，深度僅5.5公里，最大震度是台南市2級。

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  • 台南市近海凌晨發生芮氏規模5.6地震，市區震度高達6級，不少人被嚇醒。（圖取自中央氣象局網頁）

    台南市近海凌晨發生芮氏規模5.6地震，市區震度高達6級，不少人被嚇醒。（圖取自中央氣象局網頁）

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