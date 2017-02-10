地方提議共構停車場 五股百年「守讓堂」重建受阻

五股守讓堂原貌。（新北市文化局提供）

2017-02-10 20:28

〔記者葉冠妤／新北報導〕被登錄為歷史建築的五股「守讓堂」，具百年歷史，卻在民國96年因高速公路五股交流道拓建工程遭拆，當時的北縣文化局承諾「恢復舊貌、異地重建」，歷經經費不足、用地取得不易等關卡，好不容易於104年上網公告招標，卻6度慘遭流標，近期又殺出議員提議共構地下停車場，原訂計畫時程因而延宕，讓守讓堂的修復重建路迢迢。

原址位於成泰路與登林路口的五股「守讓堂」，原為五股吳姓望族所建，是日治大正時期（民國6年）的三合院老厝，其彰顯觀音山下發展軌跡，也見證五股鄉開發史；特別的是，其磚頭為機製磚、建物裝飾多，包括泥塑、交阯、彩繪、彩瓷皆為當時北台灣的典型作法，深具地域代表性。

「守讓堂」的右護龍在民國58年就因中山高施工遭拆除，建物長期荒廢、損壞嚴重，部分交趾陶、泥塑也被偷走，而後因交流道拓建，被高公局徵收，經在地文史工作者奔走搶救，因破壞已逾百分之50，僅公告登錄為歷史建築，文化局並允諾異地重建。

文化局指出，重建用地位於五股新五路二段、新城一路交叉口，占地約1525坪，「守讓堂」建物本體174坪，其餘綠美化，作為休閒空間。

只不過，「守讓堂」命運顛沛流離，重建困難重重，當規劃設計、經費、用地好不容易到位，工程招標卻6度流標，今年初原本預定再度上網公告招標，卻有議員提案要在重建地蓋地下停車場，與重組後的「守讓堂」共構，讓重建計畫不得不停擺，重新評估一併興建地下停車場的可能性。

新北市交通局交通局簡任技正金肇安對此表示，因該地地理位置位處車流量大、地形狹長，再加上附近就有五股立體停車場，停車位尚足，評估後認定不適合蓋地下停車場。

當年為保留守讓堂奔走請命的五股「佳里珍文化藝術社」社長陳儀章表示，重建用地地形狹長，且面積不大，搭配地下停車場效益不高，最主要是恐破壞整體文化景觀，非常不適宜，況且若要共構停車場，勢必更動重建設計、經費也會大幅提高，開工日程又得延後。

新北市文化局主秘翁玉琴表示，「守讓堂」重建經費6千4百萬元，但因數度流標，已檢討提高經費，吸引營造廠商，下週也將與地方溝通，預計2月底前會再公告上網招標，若一切流程順利，工期最快約2年可完工。

五股守讓堂部分原址現已經成為觀光工廠。（記者葉冠妤攝）

五股守讓堂原貌。（新北市文化局提供）