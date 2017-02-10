台灣燈會必拍16大亮點 賞燈拍照有攻略

千變萬化光彩耀眼的台灣燈會主燈「鳳凰來儀」。（記者鄭旭凱攝）

2017-02-10 15:58

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕2017台灣燈會規劃虎尾主燈區、北港燈區等2大燈區，其中北港燈區已於7日正式啟燈，虎尾主燈區則將於明日正式啟燈，記者搶先採訪並整理出16大賞燈必拍美景供民眾參考。

首先當然是今年台灣燈會主燈「鳳凰來儀」，高23公尺，由1萬9000組全彩LED組，讓鳳凰千變萬化光彩耀眼，配合變化萬千的雷射燈光，吸睛度百分百。

其次現場勢必擠爆拍照人潮的必然是偶戲春秋燈區，兩尊高達8公尺高的大型戲偶，以布袋戲知名角色「素還真」與「羅喉」為主要亮點，搭配戲中經典場景－琉璃仙境，其中素還真所背寶劍還會隱約出鞘，羅喉所持的兵器也會略為抬起，必定使布袋戲迷尖叫聲四起。

光亮耀眼的紅色迎賓門，以及有「2017台灣燈會」字樣的看板，是來到台灣燈會一遊的必要註記；迎賓門後方色彩繽紛的「祥獅獻瑞」及「喜耕福田」，兩座超大的主燈也非常好看。

通往農博區會經過一座無名小橋，從橋上側望可拍到迎賓門在河中的倒影；浪漫台3線燈區也同樣別具浪漫氣息。

另外包括百鳥迎福門、歡樂糖都、看雲去環境劇場、海口風情、宗教燈區、農村風情、歡樂燈區等，每張照片拍起來效果都非常好，讓賞燈民眾覺得不虛此行。

8公尺高超大席偶花燈「素還真」，民眾爭相拍照。（記者鄭旭凱攝）

超豪華亮麗戲偶「羅喉」。（記者鄭旭凱攝）

台灣燈會喜氣十足的迎賓門。（記者鄭旭凱攝）

在這裡拍照有到此一遊的效果。（記者鄭旭凱攝）

色彩繽紛的「祥獅獻瑞」。（記者鄭旭凱攝）

以牛及牛背上鷺鷥為主角的「喜耕福田」。（記者鄭旭凱攝）

在通往農博的無名橋上拍迎賓門側面倒影。（記者鄭旭凱攝）

浪漫台3線。（記者鄭旭凱攝）

台灣燈會百鳥迎福門。（記者鄭旭凱攝）

台灣燈會歡樂糖都。（記者鄭旭凱攝）

台灣燈會「看雲去」環境劇場。（記者廖淑玲攝）

農村風情燈區。（記者鄭旭凱攝）

台灣燈會歡樂燈區。（記者鄭旭凱攝）

台灣燈會宗教燈區。（記者鄭旭凱攝）