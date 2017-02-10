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今起大執法 中山高末端限速「60」公里

2017-02-10  15:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕中山高速公路延伸路廊（漁港路高架路段）前年底通車，將貨櫃中心直接連通中山高，避免港區平面道路客貨車混流、降低衝突及事故，該路段最高速限定為「60」公里，且從今天起正式啟用執法取締，國道5隊呼籲駕駛人依限速行駛，避免觸法受罰。

國道5隊指出，經各單位會勘後，目前已在國道1號末端北向373公里420公尺，以及南向373公里550公尺處各設置固定式測速照相設備，經完成驗收及執法教育訓練後，10日起正式啟用執法取締，駕駛人行經該路段時請小心駕駛依限速行駛。

此外，今年元旦起，國道警察也將針對「針對惡意逼車違規」進行強力執法，駕駛人只要有任意以迫近、驟然變換車道，或以連續閃燈或鳴按喇叭」方式迫使前車讓道，甚至「於行駛中驟然減速、煞車或於車道中暫停」等行為，最高可處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣汽車號牌3個月，另涉及公共危險、強制罪、恐嚇、傷害、妨害自由等罪，再依法送辦。

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  • 中山高末端限速「60」公里，今起開始執法取締。（記者黃佳琳翻攝）

    中山高末端限速「60」公里，今起開始執法取締。（記者黃佳琳翻攝）

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