《十二夜》導演訪全台動保所 讚基隆最有魄力

2017-02-09 18:09

〔記者林欣漢／基隆報導〕因拍攝《十二夜》紀錄片促成零安樂死政策修法的導演Raye，展開全台動保所巡迴之旅，今天下午第1站前往基隆，Raye說，收容所的魄力很重要，很多收容所不敢重罰，等於放縱危害動物權益。

零安樂死政策今年上路，Raye指出，很多收容所蓋得相當精緻豪華，但好的動保員卻不斷流失，因為收容所沒有以動物福利為出發點，在民代施壓下不敢開罰，持續幫不良飼主擦屁股，而很多民眾對收容所也抱持錯誤認知，她有意再拍攝電影，將各地收容所面臨的困難傳遞出去。

基隆動物保護防疫所長陳瑞濱下午帶領Raye及保護動物協會副秘書長呂幼綸等人，參觀犬舍、動物病房等設施，並細細闡述基隆惡意棄養最高罰則、去年起不再核發寵物繁殖、買賣許可證等領先全國的政策，另外，基隆動保所僅5名獸醫，去年一整年開罰量竟能和六都並駕齊驅，讓Raye感動地說，「我是他的粉絲，全台最有動保正義的所長就在基隆！」

陳瑞濱表示，基隆動保所於103年成立以來，認養率逐年提升，目前寵物銀行約有140隻犬貓，去年領養率已達到74％，為鼓勵以領養代替購買，會持續爭取絕育等經費補助，本月也將修正「基隆市犬隻管理辦法」，將終養費用從3000元提高到1萬元。