李來希臉書PO文搏同情？ 反讓網友嗆翻軍公教

2017-02-09 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕全國公務人員協會理事長李來希今於臉書PO出與退休軍公教的對話內容，泛指這些「晚景淒涼的軍公教人員，他（她）們守法守分、不貪不取，結果呢？」反遭網友打臉。

國家年金改革委員會委員李來希今張貼一段對話內容，稱能凸顯「軍公教退休人員的晚景與無奈」，也可以解釋為何他們「堅持信賴保護與法不溯既往的主要緣由」。這名公務員提到，自己在北市府服務達35年退休，從事公職18年後，才存到第一筆購屋頭期款，辦理30年貸款，但在104年1月退休，距離房貸繳清仍有11年，3名子女分別正讀大學、唸研究所、大學肄業，退休後也無法再找工作，加上「退休金又被無能政府壓榨」，詢問該如何自處。

對此，網友表示，說得看似可憐，但「晚年的勞工更慘怎不說？」、「我們的勞保退休金只能養半個人而已，跟誰哭？」也有人嗆，這位控訴者的3名子女，皆已達可工作年齡，對於他的說詞，覺得「有點扯」；還有人表示，這樣叫「打工付學費」、「繳學貸」、「終生租屋打零工」的人情何以堪？另有網友打臉，「不能再去找工作誰規定的？勞工領完老年給付續工作多的是」；甚至有網友分析，「照這傢伙的說法，他的退休金多到讓他不用工作，還可繳房貸加養三個讀大學的小孩免打工」。