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乾冷寒流持續多天 鄭明典揭原因就是...

鄭明典說，日本低壓已出現。（圖擷取自鄭明典臉書）

2017-02-09  16:03

〔即時新聞／綜合報導〕寒流報到，中央氣象局觀測，今天清晨淡水低溫攝氏9.5度，是入冬以來新低紀錄；中央氣象局預報中心主任鄭明典則在臉書上表示，這次多天持續寒冷的原因就是日本低壓出現。

鄭明典在臉書上說，關心的日本低壓環流已經出現，原本的主低壓已經偏東發展，這個低壓的發展很關鍵，它可以維持西側的氣壓梯度，加強北風的強度，並且讓北風到台灣之前不經過太長的暖洋面；也是寒流可以持續多天的乾冷到13日清晨的原因之一。

此外，鄭明典也說，昨天早上預報，台北日高溫23度（實際22.2度），預報今天直降至12度，很巨幅的降溫預報，結果，今天台北站氣溫就在12度附近擺盪。長期統計，氣象局的日高溫平均誤差接近2度。

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