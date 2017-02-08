男嬰「被哺乳」 美婦怒告托嬰中心女職員

2017-02-08 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國有位母親近日發現托嬰中心的女職員，擅自用母乳親餵自己3個月大的兒子，並造成男嬰身體不適；男嬰的母親相當憤怒，氣到想要控告該位掀衣哺乳的女職員。

綜合媒體報導，美國北卡羅萊納州的母親凱西（Kaycee Oxendine），3個月大的兒子上週五（3日）從托嬰中心返家後，出現嘔吐等身體不適的情況，凱西調閱托嬰中心的監視器，赫然發現自己的孩子「被哺乳」，竟有女職員在沒有經過告知和同意的情況下，直接掀衣、親餵男嬰。

對於孩子「被哺乳」的情況，凱西相當憤怒，「她之前問過我，要不要讓我兒子喝她的母乳，我拒絕她，還說過這樣的行為很噁心」；凱西相當不滿該位女職員如此對待自己的孩子，「她不只把胸部塞進我兒子嘴裡，她還讓我的寶寶生病」。女職員已被托嬰中心開除，而凱西仍想對該位女職員提起刑事告訴。

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