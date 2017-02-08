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桃園燈會交通懶人包 假日有免費接駁車

主打「全國最大環湖主燈秀」的桃園燈會，10日起至19日在龍潭大池熱鬧登場。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

2017-02-08  18:09

［記者陳昀／桃園報導］主打「全國最大環湖主燈秀」的桃園燈會，10日起至19日在龍潭大池熱鬧登場，桃園市政府觀光旅遊局推出「交通懶人包」，鼓勵民眾利用大眾運輸工具前往，假日也會在龍潭運動公園提供免費接駁車。

觀光旅遊局指出，10日開幕當晚7點及假日晚上8點，會施放水上高空煙火，燈會期間每天有不同主題活動，包含全國首創的環湖主燈秀、百年客家踩街「龍潭迎古董接財神」，還有國內外表演團體演出等，且準備3萬多盞「桃樂雞」小提燈，燈會期間每天下午5點在龍元路限量發送。

觀光旅遊局表示，由於活動期間周邊路段有交通管制，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往，從中壢火車站，搭乘新竹客運5616路線，於龍潭站（北龍路）下車，步行1分鐘可抵達會場；從桃園火車站出發，搭乘桃園客運5053（經九龍村）路線，於龍潭站下車後，沿北龍路往龍潭大池方向步行約15分鐘，能抵達會場。

觀光旅遊局指出，若民眾要自行開車，可由國道3號高速公路龍潭交流道下往石門水庫方向，接桃113乙線右轉桃113線（中正路），左轉大同路接神龍路，再左轉新龍路停車後步行前往會場。

觀光旅遊局說，假日的下午4點到晚上11點會提供免費接駁車，民眾可在龍潭大昌路88加油站旁（龍潭區大昌路二段80號）乘車，每20分鐘1班。

主打「全國最大環湖主燈秀」的桃園燈會，10日起至19日在龍潭大池熱鬧登場，桃園市政府觀光旅遊局推出「交通懶人包」，鼓勵民眾利用大眾運輸工具前往。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

主打「全國最大環湖主燈秀」的桃園燈會，10日起至19日在龍潭大池熱鬧登場，桃園市政府觀光旅遊局推出「交通懶人包」，鼓勵民眾利用大眾運輸工具前往。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

主打「全國最大環湖主燈秀」的桃園燈會，10日起至19日在龍潭大池熱鬧登場，桃園市政府觀光旅遊局推出「交通懶人包」，鼓勵民眾利用大眾運輸工具前往。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

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