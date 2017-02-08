40歲年收入60萬算窮嗎？ 網友一句話突破盲點

2017-02-08 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕40歲時，你覺得年收入要多少才夠用呢？有網友在PTT八卦板上發文詢問，40歲年收入60萬在台北生活是否夠用，結果網友們看到內文其中一句話後直呼有這個就夠了！

一名網友在PTT上發文詢問「安安，我朋友他剛邁入40歲，年收60萬，住在台北一間爸媽留給他的國宅，有三個小孩，這樣算很窮嗎?乾五八卦」事後更補上朋友有300萬的存款，貼文一出隨即引起大批鄉民討論。

網友們看完貼文隨即投以羨慕的眼光，紛紛表示「有房子就贏了阿！」、「百萬年薪還不見得買的到台北一棟房」、「有房還有三百萬讓他花 爽到炸天好嗎」、「台北不動產＞＞其他」、「根本溫拿 有房有車有妻有子」。