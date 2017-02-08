結核病潛伏感染，基隆貨櫃場16人呈陽性反應。（記者林欣漢攝）

2017-02-08 12:42

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市七堵區八德路中華貨櫃場，因1名員工感染開放性肺結核，造成16人呈現陽性反應，衛生局表示，這16人的結核菌數檢測呈陽性反應，只能證明曾接觸過病菌，並非感染者或發病者，也不具病菌散播性，已轉介到醫院進行潛伏感染治療，由醫師評估是否要做預防性投藥。

衛生局長吳澤誠表示，該貨櫃場有1名55歲離職員工於去年11月確診肺結核，衛生局對與該員有接觸的125人進行結核菌數檢測，有16人呈現陽性反應，另有27人疑似陽性，代表體內有潛藏結核病毒，但還不具病菌散播性，請民眾勿恐慌。

衛生局疾病管制科長郭香蘭說，結核病潛伏期沒有傳染力，可以正常上班，但抵抗力或免疫力變差，就有可能發病變成個案，一般初期可能沒有徵狀，會將這43人轉介到基隆長庚醫院和基隆醫院，由醫師評估是否需接受潛伏感染治療，也提醒民眾，若出現明顯咳嗽、有痰、發燒、體重減輕等症狀，應立即就醫及早治療。