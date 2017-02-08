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高鐵開5折學生優惠列車 10至19日南下北上各1班

2017-02-08  12:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕寒假接近尾聲，新的學期即將開始，台灣高鐵特別針對大學生開學返校需求，於2月10日至2月19日規劃「大學生寒假開學返校5折優惠列車」，除原適用5折、7折或85折優惠車次外，特別加碼每日提供南下、北上各一班指定班次，總計20班次各站停靠列車，適用大學生標準車廂對號座5折優惠，即日起開放購票。

返校優惠列車開行期間，上午10點及10點25分分別從南港站及左營站發車，10天總計開出20班列車提供大學生5折優惠。

台灣高鐵公司表示，為提供大學生更便利服務，目前「大學生優惠票」也可透過便利商店及手機「T-Express行動購票」App購買，一次完成訂位、付款、取票。但特別提醒大學生，乘車時請務必攜帶本人有效學生證正本以備查驗，以免影響優惠權益。

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  • 開學了！高鐵開5折學生優惠列車 10至19日南下北上各1班。（資料照，記者廖振輝攝）

    開學了！高鐵開5折學生優惠列車 10至19日南下北上各1班。（資料照，記者廖振輝攝）

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