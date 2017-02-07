野柳神明淨港勇士跳水 週末低溫大考驗

野柳神明淨港文化祭將登場，現場將製作直徑3公尺、重達1噸的開運海鮮飯。（記者何玉華攝）

2017-02-07 17:16

〔記者何玉華／新北報導〕一年一度「水裡來，火裡去」的野柳神明淨港文化祭系列活動將在2月11、12日展開，碰巧遇到入冬以來第一波寒流，新北市民政局表示做足準備，要號召250名勇士體驗全台唯一的跳水祈福活動，為了鼓勵創意變裝，還提供限量3名的溫泉會館住宿券。

副市長侯友宜說，野柳神明淨港已經有百年歷史，是新北市少數登錄為民俗類的無形文化資產，是元宵節中與「北天燈南蜂炮」齊名的節慶活動，今年活動除了以軟絲、鮮蝦、鮮魚搭配保福宮的祈福平安米，還有DIY祈福品手作區，尤其當地總鋪師童清富將製作3米*3米、總重超過1噸的千人開運海鮮飯，與民眾分享送平安。

主活動是11日的淨海巡洋、漁獲滿艙、神明淨港、神明過火，將在野柳保安宮前廣場舉行，其中年年舉辦的百人跳水活動，據傳跳水祈福可以獲得一整年的好運，年年都有許多民眾參與；今年適巧遇上強烈冷氣團，民政局許多參與過的同仁都說「每年都很冷，差1、2度沒什麼感覺」。

勇士雖然不怕冷，不過，主辦單位對安全也不敢輕忽，民俗宗教禮俗科科長藍品畯說，參加者除了一定要穿救生衣外，並沒有限制不能穿防寒衣，而跳水後游約200公尺後上岸，沿線都有救生員、氣墊船，上岸馬上有毛巾、熱食等提供。