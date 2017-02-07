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連續數月降雨偏少 八縣市用水拉警報

2017-02-07  17:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕去年12月起部分地區降雨明顯偏少，造成部分水庫蓄水量持續降低，今水利署召開水情會議時除成立水情應變小組，也提醒新北、桃園、新竹，苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等8縣市，水情燈號將陸續由藍燈轉為水情稍緊的綠燈，提醒民眾節約用水。

水利署表示，不只入冬以來降雨日數偏少，加上時值春耕期，農業用水陸續展開，水庫蓄水量逐漸降低之下，供水情勢轉趨吃緊，其中北部石門水庫、中部鯉魚潭水庫及南部曾文水庫實際降雨量均只有歷年平均值約2成5，水庫蓄水率已降至6成，另外新竹地區頭前溪及高雄地區高屏溪川流量亦呈現偏少情形。

水利署說，以石門水庫為主要水源的新北市板新、林口及桃園地區，已於2月3日調整水情燈號為代表水情稍緊的綠燈，近日內若仍無明顯降雨，新竹及高雄地區將於2月13日水情燈號將轉為綠燈，苗栗、台中、嘉義及台南地區將於2月23日轉為綠燈。

不過為審慎因應春耕大量用水需求，自去年11月枯水期起，已採取水庫放水總量管制量（石門、永和山、鯉魚潭、蘭潭仁義潭、南化水庫共節省5000萬噸）、跨區域供水調度（北水處支援板新地區水量及高雄北送支援台南用水共1200萬噸）、及農業節水灌溉（石門及曾文烏山頭水庫共3100萬噸），合計節水量總計9300萬頓，並將增加伏流水或地下水等備用水源，及視天候條件施作人工增雨作業，以儘量蓄存水庫水量，並持續監控，也提醒民眾必須節約用水。

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  • 連續數月降雨偏少，八縣市用水拉警報，水利署召開水情會議。（水利署提供）

    連續數月降雨偏少，八縣市用水拉警報，水利署召開水情會議。（水利署提供）

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