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大難不死！ 「自強番茄阿嬤」故事有洋蔥

「自強番茄阿嬤」蘇秀敏故事有洋葱，感動許多人。（記者蘇福男攝）

2017-02-07  16:25

〔記者蘇福男／路竹報導〕「我這個植物人都可以活過來，還種番茄給正常人吃，天底下還有甚麼做不到的事？」高雄路竹70歲蘇秀敏阿嬤，8年前一場車禍一度成為植物人，後來靠著無比毅力自我復健，並以佝僂身軀種植無毒番茄自食其力，資源回收所得買菜捐給教會行善，「自強番茄阿嬤」故事在網路感動無數網友。

住在路竹區後鄉里的蘇秀敏，和丈夫原為水果販，每天往返台南灣裡、高雄路竹討生活。8年前一場車禍，她連人帶車摔進水溝，在醫院昏迷搶救3個月，一度被醫生宣判為植物人。

蘇秀敏說，有一天她突然甦醒過來，卻看到周遭親友都穿黑衣，原來老伴竟因傷心過度，早她一步離開人世，讓她難以接受、一心求死解脫，後來經由教會牧師的引導，她才逐漸走出生命幽谷。

由於頭、頸部遭重創，蘇秀敏顱內必須安裝鋼釘，脖子套戴固定器，無法左右轉動，脊髓彎曲變形以致駝背，雙腳寸步難行，為避免給子女帶來照顧麻煩，也強迫自己面對現實，她選擇隻身獨居，生活起居樣樣自己來。

8年來，蘇秀敏從無法言語、寸步難移，已經進展到會自種無毒番茄，在番茄盛產期每天騎著三輪車，載著番茄到離家10多公里遠的興達港觀光魚市叫賣，沒番茄可賣時，她就撿拾資源回收變賣，所得不僅足供自己的生活費，還可買菜捐給教會行善。

她每天現採30盒新鮮番茄，載到興達港觀光魚市叫賣，蘇秀敏以輪椅充當流動攤販，叫賣時總是笑臉盈盈，完全看不到愁苦、憂傷。

她說，自己很幸運能存活下來，子女也都很孝順，其實她的生活不愁吃穿，但如果不能勞動，她無法想像現在自己的境況。她說，人生挫折難免，重要的是要勇敢面對，千萬不要懷憂喪志。

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  • 「自強番茄阿嬤」蘇秀敏每天現採新鮮番茄，以輪椅充當流動攤販，在興達港觀光魚市叫賣。（記者蘇福男攝）

    「自強番茄阿嬤」蘇秀敏每天現採新鮮番茄，以輪椅充當流動攤販，在興達港觀光魚市叫賣。（記者蘇福男攝）

  • 蘇秀敏阿嬤以佝僂身軀種植無毒番茄，自食其力。（記者蘇福男攝）

    蘇秀敏阿嬤以佝僂身軀種植無毒番茄，自食其力。（記者蘇福男攝）

  • 蘇秀敏每天在興達港觀光魚市叫賣無毒番茄，自食其力。（記者蘇福男攝）

    蘇秀敏每天在興達港觀光魚市叫賣無毒番茄，自食其力。（記者蘇福男攝）

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