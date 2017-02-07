287間郵局維持週六營業 還增加這一間
2017-02-07 10:41
中華郵政公司宣布，2月25日起現在週六有營業的287間郵局將會維持營業，另外還增加高雄佛公郵局。（資料照，記者黃旭磊攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政過年前才宣布因應一例一休關係，週六有營業郵局大約會減少140家，不過，中華郵政公司副總經理王淑敏今日宣布，2月25日起現在週六有營業的287間郵局將會維持營業，另外還增加高雄佛公郵局；不過當地因是新興地區，每月只營業第2週的週六一天。另外，週六及假日限時、包裹郵件停止投遞，預計每月影響30萬人次。
一例一休制度實施後，中華郵政一年人事成本大約增加2億元，王淑敏表示，週六員工出來上班都是算加班，中華郵政會給加班費，不過週六營業也可以彌補人事成本。至於為何突然又不減少週六營業郵局數量，王淑敏表示，主要考量上次政策宣布後，很多民眾都反應週一至週五沒有時間到郵局用郵，希望能維持週六既有有營業郵局；因此，中華郵政還是希望符合民眾需求與社會期待，287間週六有營業郵局都會維持。
2月25日起，週六有營業郵局的營業時間，除故宮郵局及馬祖北竿郵局維持不變外，其餘皆從8點30分至12點調整為9點至12點。另外，週六及假日限時、包裹郵件停止投遞，信筒（箱）郵件停止收攬。王淑敏表示，現在週六、週日每月約寄送21萬件限時郵件，週六寄送9萬件包裹，未來郵局營業調整後，假日若要寄送郵件，可多利用全年無休的快捷郵件。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》大聯盟正式提案 修正這2大棒球規則
- 真有全裸家政婦！ 25歲人妻到男客家脫光打掃
- 占中市府千坪土地45年 救國團敗訴
- 《台少盟呼籲》修法保障未滿18歲勞動權
- 漢翔國機國造簽約激勵 盤中站上40元
- 川普痛批「加州失控」 揚言砍光預算
- 擋土牆大改造 變景觀新亮點
- 又一券商遭駭客勒索 金融業全面戒備
- 〈旅遊的滋味〉北海道的藍色夢幻
- 抗年改「懶」到退休！這警察揚言「3不1沒有」
- 男教授欲斬師生戀 女學生索包不成被判刑
- 〈戀愛怪談系列〉你我、年輪與豬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT applicants’ gang background raises questions
- 梨山－武陵賞櫻專車 預售票10日開賣
- HBL》魔鬼特訓奏效 高苑2連勝
- 農會改選傳買票 中市喊出1票10萬？
- 英女王 在位六十五週年
- 《神鬼奇航5》預告曝光！ 「他」終於回來了
- 教授斬師生戀 女討名牌包封口
- MLB》從右打看達比修飆速 壓迫感嚇壞球迷（影音）
- 葛仲珊揪20多人《大夥騎》 俏皮腳開開
- 街頭藝人收20元打賞金 有人出200要他閉嘴
- 立委批 捧著金飯碗討飯
- 猥褻女童 安親班司機判1年10月
- 經典賽》遭大谷退賽波及 達比修吐露心聲
- NBA》Kobe魅力無法擋！高中球衣變小偷最愛
- 市長視察三環三線 盼加快速度
- 潘武雄專訪》吃愛妻料理養身 兒子接「棒」隨緣
- 自閉症女孩生日沒人來 母親上網求援後湧入人潮
- IS窮途末路 在敘遭全面包圍
- 印度北部5.6地震 尚無傷亡與損壞通報
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》司法嘲弄司改
- HBL》普門強打內線 差點誤事
- 中風男10年無身分證 南戶所跨區助申辦
- 向李敖致敬 陳芳明：沒有他，威權統治的台灣可能更加酷寒
- 〈生活大補帖〉化減肥為養生 沒負擔
- 2017年職場星座運勢（下）
- 當小7店員7天 高職生盜93萬落跑
- 屏東男性失業人口 去年多2千
- 中對台圍堵又一樁 柬埔寨禁我國旗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：287間郵局維持週六營業 還增加這一間
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分