287間郵局維持週六營業 還增加這一間

中華郵政公司宣布，2月25日起現在週六有營業的287間郵局將會維持營業，另外還增加高雄佛公郵局。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-02-07 10:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政過年前才宣布因應一例一休關係，週六有營業郵局大約會減少140家，不過，中華郵政公司副總經理王淑敏今日宣布，2月25日起現在週六有營業的287間郵局將會維持營業，另外還增加高雄佛公郵局；不過當地因是新興地區，每月只營業第2週的週六一天。另外，週六及假日限時、包裹郵件停止投遞，預計每月影響30萬人次。

一例一休制度實施後，中華郵政一年人事成本大約增加2億元，王淑敏表示，週六員工出來上班都是算加班，中華郵政會給加班費，不過週六營業也可以彌補人事成本。至於為何突然又不減少週六營業郵局數量，王淑敏表示，主要考量上次政策宣布後，很多民眾都反應週一至週五沒有時間到郵局用郵，希望能維持週六既有有營業郵局；因此，中華郵政還是希望符合民眾需求與社會期待，287間週六有營業郵局都會維持。

2月25日起，週六有營業郵局的營業時間，除故宮郵局及馬祖北竿郵局維持不變外，其餘皆從8點30分至12點調整為9點至12點。另外，週六及假日限時、包裹郵件停止投遞，信筒（箱）郵件停止收攬。王淑敏表示，現在週六、週日每月約寄送21萬件限時郵件，週六寄送9萬件包裹，未來郵局營業調整後，假日若要寄送郵件，可多利用全年無休的快捷郵件。