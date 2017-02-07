百貨廣告亂湊原住民服裝 立委痛斥無知

遠東百貨製作「金雞報喜國際篇」廣告，但過程中卻出現亂湊、拼貼原住民族服裝的現象。（圖擷自YouTube）

2017-02-07 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕遠東百貨製作「金雞報喜國際篇」廣告，由身穿不同衣服的男女模特兒向民眾拜年，但過程中卻出現亂湊、拼貼原住民族服裝的現象，民進黨立委谷辣斯．尤達卡出面表示，這樣的廣告呈現對台灣文化相當無知。

據《中央社》報導，谷辣斯．尤達卡指出，廣告中的男性說阿美族語，卻戴著鄒族女性頭飾；穿著類似阿美族服的女性，袖口卻有排灣族山型紋，頭飾更拼貼了阿美族羽毛和鄒族圓球，因此她希望百貨將廣告下架。

遠東百貨對此解釋，廣告的出發點是讓不同族群一起祝福民眾，當時有麻煩造型師要注意原住民服裝該如何搭配，有拼貼的狀況是考量到設計上的表現，希望能呈現出不同族群的融合。

遠百指出，廣告拍攝時也許沒有很理解原住民文化，但製作理念是期盼把原住民文化帶入民眾的生活。假如有不夠周全之處，遠百將虛心檢討，以後將會更謹慎，並感謝立委的指正，至於廣告的宣傳期則已在上週結束，不會有下不下架的問題。