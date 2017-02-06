恭喜！謝依旻5連霸 獲「名譽女流棋聖」資格

2017-02-06 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕旅日圍棋女棋士謝依旻，今於第20屆女流棋聖戰以2勝1負贏得5連霸，獲「名譽女流棋聖」資格。

綜合媒體報導，第20屆女流棋聖戰於東京舉行，台灣棋士謝依旻執黑番中押勝17歲初段的牛榮子，以2勝1負防衛成功，達成5連霸，獲500萬日圓優勝獎金及名譽女流棋聖資格。

謝依旻晚間在臉書上寫道，今天是女流棋聖戰的決賽，中盤局面一直很危險，最後勝利運氣真的很好，謝謝大家的支持。

謝依旻於2011年、2012年分別獲得「名譽女流本因坊」及「名譽女流名人」的資格，今日又再度取得名譽女流棋聖的資格，是日本首位取得日本女流三冠名譽頭銜者。