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高雄燈會雞年小提燈 5萬盞元宵發送

2017-02-06  19:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕迎接金雞年，高雄市觀光局特別設計能站立的「旺來雞」小提燈，共5萬盞將於元宵節萬人提燈大遊行時，分5個定點發送。

當天午夜12點也有最後一場「大港花火秀」，施放時間破有史以來長度，長達20分17秒，與民眾跨夜慶元宵。

高雄燈會最具特色的花車及萬人提燈遊行，將於2月11日（元宵節）登場，觀光局準備5萬盞雞年小提燈，將從傍晚6點起，於五福大勇路口、五福大智路口、五福大成街口、五福河西路服務台、中正河東路服務台等5個定點發放，歡迎民眾領取，每人限領2盞。

高雄燈會最受小朋友喜愛的燈籠，今年以「旺來雞」命名，希望讓充滿朝氣的旺來雞，帶給高雄「鴻運當頭」。

觀光局指出，「旺來雞」雞身羽狀的鏤空，可增加透光效果，讓「旺來雞」增加層次美感，外接的雞翅隨著提燈晃動，能做出上下擺動、展翅欲飛的互動效果。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，歡迎民眾提著「旺來雞」小提燈，參加元宵萬人提燈大遊行，今年遊行路線從民生、河東路口，到五福、七賢路口，結束後可前往香蕉碼頭，或搭捷運至三多商圈站、再步行到星光水岸公園觀賞大港花火秀！

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  • 高雄燈會雞年小提燈，共5萬盞將於元宵發送。（記者葛祐豪攝）

    高雄燈會雞年小提燈，共5萬盞將於元宵發送。（記者葛祐豪攝）

  • 「旺來雞」小提燈受到小朋友喜愛。（記者葛祐豪攝）

    「旺來雞」小提燈受到小朋友喜愛。（記者葛祐豪攝）

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相關關鍵字： 元宵 大港花火秀 提燈 燈籠 高雄燈會
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