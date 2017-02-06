降雨不足 寶山、寶二水庫蓄水量不足7成
2017-02-06 17:45
新竹縣寶二水庫蓄水量不足7成，水公司呼籲民眾節約用水。（記者蔡孟尚攝）
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕自來水公司第3區管理處今天表示，供應大新竹地區用水的寶山、寶二水庫，蓄水量均低於7成，加上降雨不足導致頭前溪乾涸無法取得地表水作為水源，請民眾節約用水因應可能來襲的缺水危機。
水公司表示，新竹地區近期因降雨嚴重不足，加上春耕的農業用水需求開始加大，自來水水源進水量驟降，造成部份地區發生缺水危機，經緊急調度桃園地區每天5到6萬噸水、苗栗地區每天調度4到6萬噸水給新竹地區應急，因應短暫缺水危機。
根據經濟部水利署的水庫蓄水和即時水情統計，有效容量538萬立方公尺的寶山水庫，目前水位為138.38公尺、有效蓄水量為351.65萬立方公尺、蓄水量百分比為65.36%；有效容量3147.18萬立方公尺的寶二水庫，目前水位為142.26公尺、有效蓄水量2089萬立方公尺、蓄水量百分比為66.38%。
水公司表示，新竹地區民生及公共給水每日約52萬噸，隆恩堰平日取水量約20萬噸供民生及公共給水，但枯水期僅取水不到4萬噸，其他主要是由水庫供給，希望大家共體時艱節約用水，將水資源做最有效利用，以順利渡過今年的旱象。
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