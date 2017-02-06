台3線攝影展起跑 「伯公岡」提供1920年代老照片

客家委員會舉辦的「旅程，印象台3線經典攝影展」，桃園場即日起至2月24日在桃園光影文化館展開。（記者陳昀攝）

2017-02-06 17:00

［記者陳昀／桃園報導］客家委員會舉辦的「旅程，印象台3線經典攝影展」，桃園場即日起至2月24日在桃園光影文化館展開，桃園市伯公岡客家文化協會也提供最早到1920年代的在地老照片，要讓觀眾看見客家早期生活。

桃園市長鄭文燦指出，市府這2年致力於從音樂、舞蹈、微電影等面向推廣客家文化，未來將朝工藝與文創方面著手，同時結合產業發展，推動「茶業故事館」，讓客家、台3線呈現出全新向度，也將設置以工藝為主的「崙坪客家地景公園」、以海洋客家為中心的「永安客家地景公園」等。他說，市府也會全面深化幼兒園的客語沉浸式教學，發揮桃園本身的客家文化優勢與潛力，推動幼童的客語教學。

這次攝影展包含客籍攝影家鄧南光、邱德雲、謝其煚、李湞吉、葉裁、梁國龍、陳雲錦、李增昌、吳金榮等人作品，結合客籍詩人與文學家詹冰、杜潘芳格、鍾肇政、李喬、張芳慈、劉慧真等人的文學描繪呈現地方精神，藉由「客家之眼」和「客家之筆」帶領民眾重新認識台三線上的客家風情。

客委會主委李永得說，這些相片保存著客家人過去的生活美學，希望大家前來了解，並進一步到台3線，體驗客家生活之美。

桃園市伯公岡客家文化協會總幹事呂宏溥說，協會提供許多珍藏的老照片，記錄著富岡人過去生活的點滴，內含最純真、樸實的客家文化，他還提到，希望富岡可以改回舊名「伯公岡」，以免與台東富岡混淆。