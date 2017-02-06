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平溪天燈節 基隆專車直達十分

2017-02-06  13:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕新北市平溪天燈節活動將於本週六（11日）登場，為方便基隆市民經由基福公路進入十分放天燈，基隆市府於11日開專車疏運；發車時間從早上9點起，每20分鐘一班，去程上車費用30元，回程不收費。

基隆市公車處長陳新埤指出，在平溪天燈節期間，公車處將從上午9時起至晚上7點，自基隆公車總站發車經暖暖走基福公路直達十分，至於十分至平溪間則由新北市委託台北客運接駁。

市長林右昌表示，歡迎台北市、新北市旅客白天先到基隆海科館走走、到基隆廟口夜市嘗美食，傍晚再搭專車，到平溪放天燈。

公車處長陳新埤提醒民眾，因為元宵節放天燈活動設在十分遊客中心，所有接駁車都不得進入十分地區，基隆市公車僅能行駛至基平隧道口；民眾搭乘接駁專車，不得使用悠遊卡、一卡通、儲值卡，請自備零錢30元或是在公車總站兌換。

在新北市天燈節當天，基福公路實施交通管制，管制時間從上午9時至晚間12時，地點在基福公路與暖東產業道路口、基福公路東安二號橋。

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  • 新北市平溪天燈節１１日登場，基隆市天燈專車將從當日早上9點發車，每20分鐘一班直達十分。（資料照，記者俞肇福攝）

    新北市平溪天燈節１１日登場，基隆市天燈專車將從當日早上9點發車，每20分鐘一班直達十分。（資料照，記者俞肇福攝）

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