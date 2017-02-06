賓士車主看病怨「停車比住院貴」 醫諷：台灣奇蹟！
2017-02-06 11:04
〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書上PO出馬偕醫院停車場的發票，並且抱怨「停車比看病貴」，引起許多網友的討論，醫療界人士也紛紛搖頭大嘆「救人還不如開停車場」。
這名網友在馬偕醫院停車場停了近40小時，被收取1770元的停車費，換算下來一小時40幾元，這樣的金額卻讓這名網友罵道：「操！停車費比住院費還貴。」此文一出，醫療界人士深感諷刺，臉書頁「醫勞盟」諷刺的表示：「是啊，停車費比住院費還貴，台灣的醫療是全世界沒有辦法模仿的奇蹟。」
臉書頁「小聖蚊的治國日記」則分析：「反過來說，台灣住院費比停車費還便宜。住院成本：醫生、護理師、病房、設備、醫藥費。停車場成本：地租。知道地租有多麼夭壽、醫療資源被多麼壓榨了吧。」一位劉姓醫師也憤怒的表示：「是的，我是醫療人員，我也想罵髒話，各位朋友才知道，政府多血汗醫療人員。」
一名中國的網友也留言質疑：「一個小時40還能被嫌貴？我們這裡醫院停車場一小時360台幣，開corolla的人也沒說什麼了，實在不懂開賓士還能cheap到這樣？」
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