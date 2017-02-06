新南向再出擊！台灣和斯里蘭卡建立學術交流網絡
〔記者林曉雲／台北報導〕新南向再出擊！台灣學者首次集體前進斯里蘭卡進行學術交流，和斯里蘭卡今年合辦首屆「2017台灣—斯里蘭卡學術交流網絡（ANTS）」學術研討會暨研習工作坊，今年會議以「昆蟲學」為主題，包括中興大學、台大、屏科大等教授和研究生，與斯里蘭卡的學者和學生進行初次大規模的學術交流，為台灣高教界南向再進一城。
研討會於今年1月底在斯里蘭卡佩拉德尼亞大學舉辦，開幕式中演奏台灣和斯里蘭卡兩國國歌，螢幕也展示兩國國旗。佩拉德尼亞大學校長迪薩納亞致詞表示，這是斯里蘭卡首次和台灣方面進行雙邊合作，近年來斯里蘭卡高等教育逐漸走向國際化，因此希望未來能夠持續深化和台灣的合作。
促成台斯兩國開始學術交流的中興大學南亞與中東中心主任陳牧民表示，印度洋島國斯里蘭卡的發展水平在南亞一枝獨秀，居民識字率高達9成5，平均壽命75歲，該國2015年人類發展指數排名全球73名，屬高度發展的國家，在所有「新南向政策」對象國家中最具發展潛力。
台灣之前很少與斯里蘭卡交流互動，去年8月陳牧民號召十多位國內各領域教授前往斯里蘭卡進行初步考察，遍訪各大學與研究中心，想了解用什麼方式進行合作，能切合斯里蘭卡的需求、也能彰顯台灣優勢，最後敲定由中興大學與斯里蘭卡佩拉德尼亞大學科學研究生院與理學院共同舉辦首場學術活動，讓雙方學界有機會了解彼此需求，進而建立長期合作關係。
斯里蘭卡學術首發團成員還包括台大昆蟲系楊恩誠教授、許如君教授、中興大學昆蟲系楊正澤教授、物理系紀凱容教授、屏科大熱帶農業系卡雷納教授（尼泊爾籍）、農試所李奇峰研究員、台大王庭碩、唐政剛、蔡佳馨、興大詹明澍、廖啟淳等研究生及計畫協調人堯嘉寧共13人。
今年選定「昆蟲學」為主題，由台灣和斯里蘭卡5位教授帶領研究生進行5場主題課程，讓40位斯里蘭卡各大學生物學學生與研究生，學習關於台斯兩國昆蟲類群的知識與實作技術，並有16位學者發表研究成果。
台灣與斯里蘭卡在教學方式有所不同， 台灣教授主持的工作坊，強調實作帶出學習興趣，例如楊正澤老師實際帶學生在校園裡採集與觀察昆蟲，了解斯國與台灣自然環境的異同；楊恩誠老師的餵食蜜蜂小實驗，讓學生了解如何馴化社會性昆蟲。而斯里蘭卡教授主要用觀察標本的方式讓學生了解各品種的差異，比較靜態但訓練紮實。
陳牧民表示，台灣和斯里蘭卡都是島嶼國家，人文和自然環境很類似，首屆研討會不僅促進兩國學術交流，也讓雙方開始了解彼此，明年春天將在台灣舉行第二屆學術交流網絡研討會，初步決定以「環境與綠色能源」為主題，並將納入人文社會科學領域的場次，讓台斯合作平台更完整。
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