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花都山城亮藝點 豐原燈會今登場

資深藝術家李明道設計的「台灣寶島日日春」。（記者李忠憲攝）

2017-02-05  19:33

〔記者李忠憲／台中報導〕元宵節將至，國內各地紛紛舉辦燈會與民眾同慶，台中市政府新聞局特別為山城民眾準備「2017豐慶燈景賀新年-花都山城亮藝點」燈會活動，今晚由市長林佳龍親自點燈，正式登場。儀式也邀請主持520總統就職大典爆紅的「客家妹」陳明珠主持，市議員翁美春、陳清龍、張雅旻與陳本添等人也到場。

林佳龍表示，原考量豐原葫蘆墩公園在進行花博工程，未設定舉辦燈會，後發現有空檔時間，特別由新聞局耗資400萬元，舉辦這活動為市民「加菜」。豐原燈會定調為特色燈會，與傳統燈會不同，特別邀請李明道、陳永基與周育潤等國際設計大師，設計「台灣寶島日日春」、「鏡花水月」花燈道與「安雞樂業」燈屋等大型互動燈藝裝置，希望呈現元宵喜氣，藉此行銷花博，讓山城民眾也能享受過年氣氛。

新聞局表示，資深藝術家李明道為今年總統府音樂會活動總策劃，並多次與張惠妹、五月天、伍佰等知名藝人合作專輯設計。「台灣寶島日日春」選用台灣常見日日春花為意象主題設計發光帳篷，除取日日春的吉利諧音帶來新春祝福，也代表台灣人的堅強與溫暖。

國際知名設計師陳永基曾獲「德國紅點reddot Grand Prix全場大獎」，他打造無限反射的「鏡花水月」花燈道，與盞盞繁燈相互輝映，形成紛花飛舞的幻夢世界。

而台灣個人首位獲得德國iF設計獎的設計師周育潤，為傳達花博自然永續發展的精神，以中部見長的竹編工藝，結合可以環保再利用的素材，製作出「安雞樂業」燈屋。

新聞局表示，豐原燈會將展至2月19日，即日起至11日的下午6時，現場也將免費發放中台灣燈會「吉運大展」小提燈，數量有限。現場除有精彩可期的燈藝裝置，還將有以台中花博四寶：台灣黑熊、穿山甲、石虎及白海豚所精心規劃的咖啡杯、小火車遊樂設施，以及招好運的祈願區。週末更推出元宵燈籠彩繪、葫蘆吊飾彩繪、原民祈福手鍊編織、金雞報喜賀卡版印手作體驗，活動內容豐富多元。

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  • 豐原燈會邀客家妹陳明珠擔綱主持，市長林佳龍親自到場參加點燈儀式。（記者李忠憲攝）

    豐原燈會邀客家妹陳明珠擔綱主持，市長林佳龍親自到場參加點燈儀式。（記者李忠憲攝）

  • 市長林佳龍等人參加豐原燈會點燈儀式。（記者李忠憲攝）

    市長林佳龍等人參加豐原燈會點燈儀式。（記者李忠憲攝）

  • 市長林佳龍等人參觀「鏡花水月」花燈道。（記者李忠憲攝）

    市長林佳龍等人參觀「鏡花水月」花燈道。（記者李忠憲攝）

  • 民眾走入「鏡花水月」花燈道，紛紛駐足拍照。（記者李忠憲攝）

    民眾走入「鏡花水月」花燈道，紛紛駐足拍照。（記者李忠憲攝）

  • 資深藝術家李明道設計的「台灣寶島日日春」。（記者李忠憲攝）

    資深藝術家李明道設計的「台灣寶島日日春」。（記者李忠憲攝）

  • 設計師周育潤製作的「安雞樂業」燈屋。（記者李忠憲攝）

    設計師周育潤製作的「安雞樂業」燈屋。（記者李忠憲攝）

  • 設計師周育潤製作的「安雞樂業」燈屋。（記者李忠憲攝）

    設計師周育潤製作的「安雞樂業」燈屋。（記者李忠憲攝）

  • 現場提供兒童遊樂設施。（記者李忠憲攝）

    現場提供兒童遊樂設施。（記者李忠憲攝）

  • 現場提供兒童遊樂設施。（記者李忠憲攝）

    現場提供兒童遊樂設施。（記者李忠憲攝）

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標題：花都山城亮藝點 豐原燈會今登場


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