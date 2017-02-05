立榮航空接手北花航線 明開放網路訂票

立榮航空將於16日起正式接手國內北花航班，以ATR雙螺旋槳民航機執行花蓮飛航任務，明起開放網路訂票，還推出北花單程818元起的網路優惠票價。（記者王峻祺攝）

2017-02-05 18:02

［記者王峻祺／花蓮報導］立榮航空將於16日起正式接手國內北花航線，以ATR雙螺旋槳民航機執行花蓮飛航任務，載客數約為72人座，每天早晚來回共飛4班次，預計明早8時開放通路訂位、10時網路訂票；另為慶祝首航，立榮還推出北花單程818元起的網路優惠票價，盼能激起民眾首波搭機潮。

花蓮對外航線歷經復興航空停飛後，暫由華信航空接下航權，自16日起將再交由立榮航空接手北花航線，並維持往返台中、高雄原有班次，每週合計48班，首航當日第一班次為早上8時10分由松山機場起飛，約9時許抵達花蓮；10時30分回程班機，11時20分降落松山。

花蓮航空站主任徐雲祖說，立榮航空將無縫接軌北花航線，未來台北花蓮航班每天早晚來回共飛4班、台中花蓮航線每週3班，另加上原有的高雄至花蓮航班，仍維持每日1班。

立榮航空表示，台北花蓮每日飛航2班次、來回共4班，週一至週六分別為上午7時10分、晚間7時20分由松山機場起飛，花蓮至松山則在上午8時35分及晚上8時40分起飛；另逢週日為中午12時許與晚間7時20分由松山機場起飛，花蓮至松山於下午1時20分及晚上8時40分起飛。

為推廣北花航線，立榮航空還推出台北（松山）─花蓮單程818元起的網路優惠票價，並與旅遊業者擬定旅遊專案，花蓮1日團體旅遊小旅行，每人僅需1399元起，2天1夜套裝機加酒每人1999元起，盼能提供民眾多樣性選擇，吸引更多搭機人潮。