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坐博愛座遭罵一路站回家 年輕孕婦下體出血...

康姓女網友在《報廢公社》PO文。（圖擷取自爆廢公社）

2017-02-05  15:36

〔即時新聞／綜合報導〕康姓女網友在《報廢公社》PO文，她透露自己懷孕3個多月，搭乘火車回桃園，因為站很久不舒服，看到博愛座沒人坐，她就坐了下來，沒想到被一對年輕情侶罵不要臉，就算她拿出孕婦手冊證明，對方仍認為她在說謊，她只好站到下車，下車後忍不住大哭。

康姓女網友透露，她平常都是騎車，不太會搭交通工具，因為要回桃園所以選擇坐火車，當天她站很久很不舒服，就坐了博愛座，結果一對年輕情侶對著她罵：「大家都沒坐你怎麼那麼不要臉坐這個位子，腳是殘廢了喔？」

女網友拿出孕婦手冊出來說：「不好意思，我懷孕不能坐嗎？我很不舒服」但對方仍不領情繼續大聲說道：「我看這假的吧你肚子也沒很大啊，拜託要騙也騙個別的吧！」她當下覺得很難過，只好站到下車，下車後忍不住大哭。

《ETtoday》報導，康姓女網友受訪透露，當時對著她罵得是一對年輕高中情侶，當時女生對著她罵，一旁的男生還在拍攝，並且竊笑，當下沒有任何一個乘客願意伸出援手，她只好起身站到下車，但在下車後她忍不住放聲大哭。

康姓女網友說：「在回家的路上感到肚子不舒服而到診所安胎，醫生說我情緒受到嚴重影響，加上久站導致下體出血。」她難過的表示，博愛座是給需要的人坐的，或許很多人看起來很正常，但實際上她卻非常需要這個位子。

事情曝光後不少網友力挺康姓女網友，留言安慰她，有網友說「媽媽手冊是能造假喔？」、「就是有這種正義魔人」、「正義魔人真的很誇張」、「有人到生之前都看不出來」、「自以為是的正義」。

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  • 康姓女網友敘述整件事。（圖擷取自爆廢公社）

    康姓女網友敘述整件事。（圖擷取自爆廢公社）

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