韋宗成「搶救」林默娘 網友讚：全能邪神改造王！
台北燈節中林默娘花燈首度亮相後，遭網友批評臉部外觀與原著相差甚遠。原作漫畫家韋宗成3日下午於現場重新繪製。（資料照，記者羅沛德攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕2017台北燈節昨在西門紅樓盛大開幕，其中，由台灣漫畫家韋宗成創作的「林默娘」雕像花燈，從開幕前便因和原作差太多，引發網友熱烈「吐槽」，主辦單位觀傳局緊急請來原作者韋宗成進行「搶救」，成果不僅獲網友大讚「人要衣裝，佛要化妝」，還有網友kuso日本知名改造節目，將整個搶救過程製作成影片《超級全能二次元改造王》，連韋宗成也把影片轉到自己臉書表示「還有這個XDDDDDD」。
台北燈節今年首創花車遊行，以漫畫家韋宗成的作品《冥戰錄》主角「萌版林默娘」為原型，設計花車。但萌版林默娘花車亮相後，卻遭網友批評「邪神化」，連韋宗成也表示看到成品「眼神死」，為此，他趕到西門町為林默娘重新上妝，歷經7小時高空作業奮戰，終於趕在開幕前一天晚上9時許搶救完畢。
「萌版林默娘」重新上妝完成後，韋宗成在自己臉書笑稱「結束了七個小時的高空吊籃，實境美圖秀秀結束後，感冒都好了」，成果也獲網友好評，紛紛在韋宗成臉書留言「了不起，負責!!」、「邪神變回來女神了」、「何止開光，根本轉生了」。
自稱「吐槽系YouTuber」的網友「走路痛WalkTone」，更仿效日本知名住宅改造節目，把搶救過程製作成影片《超級全能二次元改造王》；「走路痛WalkTone」在臉書說，看到有神人把腳本都寫好了，忍不住就職業病犯了。唯妙唯肖的影片讓不少網友笑翻，在影片下方表示「從頭笑到尾&謎之感動」、「明明很感動 我卻一直笑」，韋宗成也把影片轉到自己臉書，網友林承恩更稱韋宗成是「全能邪神改造王」。
影片由「走路痛WalkTone」提供
遭「邪神化」的林默娘花豋，經韋宗成巧手重新上妝後，成果獲得網友好評。（資料照，記者何世昌攝）
網友kuso日本知名改造節目，將整個搶救過程製作成影片《超級全能二次元改造王》。（記者沈佩瑤翻攝自「走路痛 WalkTone」YouTube）
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