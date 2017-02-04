怕櫻花季又遲到 遊樂園撒冰塊「催花」

南投知名遊樂園九族園區為讓櫻花順利綻放，祭出放冰塊、施花肥的催花儀式，盼讓園區五千棵櫻花能如期盛放。（記者劉濱銓攝）

2017-02-04 16:01

〔記者劉濱銓／南投報導〕近年氣候暖冬少雨，導致許多賞櫻勝地花季延後，像去年南投縣魚池鄉遊樂園九族園區，就受天氣影響花期遲到20天，今年園區為防櫻花大遲到，今特別舉行催花儀式，除施以花肥外，甚至放冰塊、播放音樂呵護園區櫻花，期盼1週後園區近5000棵櫻花能逐漸綻放「櫻」姿。

今園區以「敬花鏡開」儀式為櫻花祭催花加持，除有穿著和服的花神為櫻花澆灌花肥外，南投縣長林明溱也到場撒布冰塊，現場也以木槌敲擊酒樽，激起高高酒水，祈求「鏡開」圓滿、開創的好彩頭。

園區說，櫻花要盛開需有適當的冬眠期，開花時則需有足夠養份，而園區櫻花祭已有17年歷史，雖對櫻花照顧都有相當經驗，但近年天候異常，卻也讓他們非常頭痛，因此今年特別在櫻花冬眠時，給予冰塊創造低溫環境，並施以高磷鉀花肥增加開花時的營養，夜間則用音樂營造浪漫氛圍，盼調和天時、地利、人和，能讓櫻花順利綻放。

而目前園區早開的山櫻花、枝垂櫻已接近尾聲，佔園區櫻花數8成的八重櫻，也已結出花苞並開出1成花朵，預計1週後花況可達3成，其他如吉野櫻、富士櫻，則是接近228連假就會綻放。

針對花季遲到，林務局南投林管處說，櫻花開花必須打破休眠，而低溫的累積以及合理施肥也相當重要，像是噴灑冰水，或用冰塊替代澆水，並以氮、磷、鉀肥綜合施用，就能讓櫻花花芽分化萌芽，順利開放花朵。