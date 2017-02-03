馬公金門航線2月16日復飛 補足興航停飛空缺

復興航空停航後，唯一空缺馬金航線確定復航。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-02-03 19:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕復興航空宣布停航後，離島航線由華信全力支援，遠東及立榮協助下，順利完成春節高峰期運輸任務，唯一的缺口剩下馬公至金門航線，經澎湖縣府會及立委楊曜極力爭取，確定2月16日起復飛，初期由遠東打頭陣，4月後由立榮接手。

被視為澎湖小三通空運命脈的馬金航線，去年底因復興航空突然宣佈停航後，遲遲無人接手，導致澎湖中國籍配偶及在中國經商的澎湖民眾，無法借道金門直接返鄉，引發不少民怨，更擔憂進入觀光旺季後，損失中國自由行旅客客源，因此澎湖縣府會及立委楊曜極力向民航局爭取，希望能盡快復航。

雖然民航局在第一時間宣布由立榮接手馬金航線，但因馬金航線為包機航線，非定期航線，在成本及人力考量下，坊間早已傳言將在4月份觀光旺季，才有可能復航，也讓中國籍配偶返鄉之路更為遙遠，經過多次爭取後，終於確定在2月16日起復飛，但先由遠東代打，立榮4月份再行接手，同時華信也將在4月份增加737-800機隊飛航馬公。

根據遠東提供馬金航線班表，2月16日下午5時05分馬公飛金門、晚間6時20分金馬飛馬公；2月21日上午11時金門飛馬公、中午12時10分馬公飛金門；2月23日、3月17日、3月24日上午11時45分馬公飛金門、中午12時55分金門飛馬公；3月19日、3月26日上午10時20分金門飛馬公、上午11時25分馬公飛金門。