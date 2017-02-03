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迎接元宵 屏東眷村燈會今晚點燈

屏東眷村燈會今晚點燈。（記者羅欣貞攝）

2017-02-03  18:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接元宵節，屏東縣政府今年除了首次在屏東市萬年溪畔舉辦綵燈節外，也在青島街一帶的眷村「勝利文創園區」推出「金雞報喜慶元宵」2017屏東意象活動，主燈「雞尾酒」由藝術家張新丕設計，用海洋椰林及屏東地方產業元素創作；另有大路關石獅公、牡丹社事件等7座特色燈牌，今天（3日）傍晚點燈，吸引親子到場領取雞年小提燈，十分熱鬧。

出身屏東的張新丕為留法藝術家，此次他從熱帶屏東的節慶歡樂氣氛為創作發想，設計製作勝利文創園區主燈「雞尾酒」，大公雞造型象徵屏東的多元族群彼此互相融合，成為一杯「屏東風味」的香醇雞尾酒。

主燈酒杯上的小洋傘代表南國陽光普照，心型櫻桃象徵熱情，檸檬片與椰子構成熱帶海洋風情；底座的燈箱圖案則是多元族群與自然人文特產，如新住民、大路關石獅公、鵬灣跨海大橋、黑鮪魚、陶壺、恆春古城等。

勝利燈會今年特別製作竹架燈牌，7座燈牌分別是「古早屏東是阿猴」、「屏東好戲連連」、「多元文化族群融合」、「日治時期屏東陸軍第八飛行聯隊」、「煌煌民族史．照耀火燒庄」和「牡丹社事件」，以及枋寮藝術村蔡梅芳老師指導勝利國小與民和國小的「屏東意象」等，闡述在地故事，傳達歷史教育，在老樹群落、日式眷舍的襯托下，營造出溫暖的街角氛圍，將展至3月6日。

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  • 小朋友開心領取小雞提燈。（記者羅欣貞攝）

    小朋友開心領取小雞提燈。（記者羅欣貞攝）

  • 屏東眷村燈會今晚點燈，今年特別推出燈牌。（記者羅欣貞攝）

    屏東眷村燈會今晚點燈，今年特別推出燈牌。（記者羅欣貞攝）

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