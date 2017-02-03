爸爸太狂害到她？美百貨業者停售伊凡卡品牌

不滿川普（左）的美國網友，持續抵制川普企業的相關產品，美國連鎖百貨公司諾斯壯日前宣布，本季將停售川普女兒伊凡卡川普（右）的品牌商品。（法新社）

2017-02-03 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後不改「狂人」本色，引發許多爭議，並有不滿川普的美國網友，持續抵制川普企業的相關產品；美國高檔連鎖百貨公司諾斯壯（Nordstrom）日前宣布，本季將停售川普女兒創建的品牌「伊凡卡川普」的商品。

綜合媒體報導，美國高檔連鎖百貨公司諾斯壯昨（2）日宣布，本季將停售川普女兒創建的品牌「伊凡卡川普」（Ivanka Trump）的商品，諾斯壯表示停售原因取決於品牌的銷售表現，諾斯壯去年11月就注意到消費者有抵制「伊凡卡川普」商品的情況。

川普上任後，不論是言行或頒布的新政，都引起許多爭議；許多不滿川普的美國網友持續發起「抓住你的錢包」（Grab Your Wallet）運動，特別整理川普家族的企業、川普企業的相關產品等，發動抵制川普的行動，呼籲全美拒買川普企業的相關產品。