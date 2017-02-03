防二手菸飄進校園 台東9校周邊禁菸

台東縣東海國中等9校被衛生局公告為禁菸場所。（記者黃明堂攝）

2017-02-03 16:05

〔記者黃明堂／台東報導〕有邊抽菸邊等孩子放學習慣的家長注意了！台東縣政府將學校菸害防制擴及校外人行道，首波選定9校公告校外周邊禁菸，避免二手菸從校外飄進校園，影響師生健康。本月為宣導期，3月1日正式告發，違者將依菸害防制法處以2千元至1萬元罰鍰。

台東縣衛生局依據菸害防制法第15條第1項第13款規定，公告東海、寶桑、初鹿、長濱4所國中，及仁愛、寶桑、豐年、成功、福原等5所小學校周邊人行道為全面禁止吸菸場所。

衛生局表示，菸害防制法規範高級中等以下學校全面禁菸，但並未明定校園周邊人行道禁菸，因此仍有人在人行道上吸菸，致使菸味飄散至校園內，影響師生健康。

台東縣衛生局自去年8月即著手進行相關規劃，會同相關單位及學校逐一會勘，選定上述9校優先納入校園周邊環境禁菸，包含人行道、家長接送區及校門出入口均為禁菸範圍。

目前為寒假期間，學校周遭較無行人菸害，但過去放學時間，常有等待接送孩子的家長吸菸，這類行為若不改善，恐將接到罰單。衛生局呼籲民眾遵守校園周邊禁菸的規定，也請癮君子不要在校園及校園周邊人行道吸菸，3月1日將正式告發，違者將依菸害防制法處以2千元至1萬元罰鍰。

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